Sénégal: Les députés se prononcent sur l'encadrement de la médecine traditionnelle

L'édile de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis plus d'une centaine de jours dans le cadre de l'affaire… Plus »

Du côté des acteurs de la médecine moderne, on se demande si ce texte est suffisant pour empêcher les mauvaises pratiques et leurs conséquences sur la santé des patients.

En cas d'adoption par les députés, un médecin traditionnel devra obtenir une autorisation du ministère de la Santé pour exercer. Le projet de loi instaure également l'obligation de se spécialiser dans un domaine et interdit donc de proposer des soins pour plusieurs types d'affections. Alphonse Thiaw, conseiller juridique, a dirigé la réécriture du projet de loi. « Dans le passé, nous avions des tas de praticiens qui étaient des professionnels de tout, qui savaient tout faire. Avec cette nouvelle loi, on a énuméré les spécialisations que quelqu'un peut réclamer », explique-t-il.

Après plusieurs années de réflexion et d'attente, le projet de loi sur l'encadrement de la médecine traditionnelle au Sénégal a été adopté fin mai en Conseil des ministres. C'est la première fois qu'un texte est proposé pour encadrer cette médecine à laquelle de nombreux Sénégalais ont pourtant recourt. Le but : contrôler les plantes utilisées, les médicaments, les prescriptions et sélectionner les professionnels de ce secteur.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.