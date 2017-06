Nigeria: Des camions de l'aide alimentaire détournés par Boko Haram

Même satisfaction exprimée par le Programme alimentaire mondial, qui entend mobiliser plus de ressources humaines pour cette période tendue. Le PAM estime pouvoir éviter une situation de famine grâce aux aides financières promises notamment par l'Allemagne, les Etats-Unis et l'Union européenne.

Le gouvernement promet par ailleurs de fournir 35 000 tonnes de nourriture pour couvrir la période de soudure qui a déjà débuté. Pour rendre cette action efficace, désormais, près de 1 300 soldats et 656 policiers seront mobilisés pour surveiller les hangars abritant les stocks de vivres dans les Etats du Borno, de l'Adamawa et de Yobe.

