Guinée: Retard dans l'indemnisation des victimes de pillage, le GOHA et les commerçants menacent

Elle sera illimitée. Nous allons fermer les boutiques et magasins et sortir manifester. Un responsable de ce pays ne peut pas se hasarder à dire que la liste fournie par le GOHA est inégale. Je voudrais qu'il retire son propos. Celui qui dit que nous ne serons pas dédommagés, il sera châtié. Comme ils veulent blaguer avec notre vie, nous allons sortir manifester », a-t-il promis.

A l'issue d'une réunion ce lundi 19 juin 2017, les victimes et le GOHA ont dénoncé une mauvaise foi de Damaro qui aurait affirmé que c'est une liste partielle des victimes qui été déposée et que ce sont les familles des gens qui ont perdu la vie qui seront indemnisées. Très remontés contre le président du groupe parlementaire du RPG, le GOHA et les victimes ont annoncé une série de manifestations illimitées dès après le Ramadan. « Cette fois-ci si on déclenche la grève, elle sera illimitée. Nous ferons des marches jusqu'à obtenir satisfaction », ont-ils annoncé.

