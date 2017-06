Guinée: Matoto - 19.135 candidats affrontent l'examen de fin de cycle élémentaire session 2017

L'examen de fin de cycle élémentaire à démarré ce lundi, 19 juin 2017, sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Matoto , ils sont au total 19.135 candidats dont 9.766 filles reparti dans 59 salles.

C'est l'école publique, Aicha Bah, que les premières épreuves ont été lancées en présence des membres du gouvernement et les autorités du système éducatifs.

Ces élèves de l'école élémentaire, aborderont les sujets de rédaction et géographique pour cette première journée.

Le directeur communale de l'éducation de Matoto par intérim, Fodé Sylla, a fait savoir que les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves: « nous avons 19.135 candidats dont 9.766 et 59 centres bien aménagés au point de vue installation des tables bancs, des latrines pour permettre aux enfants d'aborder l'examen de passage d'entrée en 7ème année session 2017.

Et dans les 59 centres il y a 30 élèves par salle et 2 surveillants surtout le respect du slogan »tolérante moins zéro »par ce que le ministre de l'enseignement pre-universitaire à déjà formuler sa plainte contre X pour des cas de fraude dans tout les commissariats de Guinée. C'est pourquoi cette année, il y a un changement dans toutes les communes, nous avons des centres informatiques pour permettre de saisir les notes et donner les résultats à la base. »

De son côté, le ministre conseillé à la présidence chargé des mission, Bantama Sow, donnant les consignes aux candidats: »nous avons visité le secrétariat, la santé, la sécurité et toutes les classes où les élèves sont installés 30 par salle. Nous avons donné des consignes ferme pas de téléphone, pas de communication entre deux candidats et pas de conversation sur le sujet entre les surveillants et élèves en cas de fraude constaté je crois que le ministère a pris les dispositions nécessaires pour lutter contre la fraude. La spécificité de ce centre est que les filles sont plus nombreuses que les garçons. j'espère que ce centre fera un très bon score par ce que, ce que l'homme veux Dieu le veux. »