Guinée: Examen d'entrée en 7ème - 4012 candidats dont 2071 filles dans la commune de Dixinn

Dans cette même lancée, la DCE de Dixinn, Léontine Sissoko, parlant des dispositifs pris et les statistiques de sa commune a dit: » Pour la réussite de cet examen à Dixinn, il y a eu le déploiement dans les centres les agences de sécurité et de la santé. Pour la session 2017, la commune de Dixinn a présenté 4012 candidats dont 2071 filles répartis dans 10 Centres. »

»Je suis venu transmettre le message de Madame la ministre de l'action sociale, celui d'encourager les enfants à plus de détermination pour bien affronter les épreuves qui leurs seront soumises. Car la fin du cycle d'étude élémentaire n'est qu'une évaluation des enseignements. Nous les souhaitons bonne chance parce que ces enfants sont l'avenir de notre pays. Surtout que cet examen coïncide au mois de l'enfant. Je suis impressionnée par le nombre de filles dans ce centre qui dépasse celui des garçons. Donc, je félicite les parents d'élèves et les encadreurs de la commune », s'est réjoui la secrétaire général du ministère de l'action sociale.

