Un vent de panique s'observe à Kinshasa, au sein des institutions de la République, depuis que le parquet de Bruxelles a décidé, en milieu de semaine dernière, d'ouvrir une instruction judiciaire à charge d'Alexis Thambwe Mwamba, ministre de la Justice, à la suite d'une plainte déposée contre lui par les familles des victimes ayant péri dans l'avion détruit par un missile Sam 7 des rebelles du RCD (Rassemblement Congolais pour la Démocratie), en octobre 1998 au-dessus de l'aéroport de Kindu.

Le rappel, par le juge belge Claise, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité et que ce type de crimes ont un caractère imperceptible a fait glacer le sang de plus d'un ancien seigneur de guerre.

L'autre observation faite par le même magistrat, à savoir l'illustre prévenu est justiciable devant les cours et belges en raison de son statut de « résident permanent » au Royaume Belgique, a semé la panique dans les rangs d'anciens sociétaires mouvements rebelles comme de l'ancien régime de Kinshasa, porteurs statut de « résidents » en Belgique, en France, en Italie, Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou ailleurs tout simplement de la double nationalité. La double carapace apparaît, en ce moment, comme un couteau à double tranchant.

Kindu, Tingi-Tingi, Mugunga, Makobola, Kasika, Ankoro, Mbandaka, dia Kongo, Kasaï

Le juge belge a également refroidi l'ardeur de Thambwe lui-même et de tous ceux qui se sont précipités à défendre sa cause soulignant que l'immunité ne compte pas dans les dossiers des de guerre et crimes contre l'humanité. Un des avocats du ministre,

sans préjuger de la suite du dossier, a d'ores et déjà fait savoir l'intéressé, qui affiche un âge fort avancé (77 ans et qui souffre diabète, ne saurait pas, au pire, supporter un séjour carcéral, fût- pour une courte détention.

Le rebondissement de l'affaire de l'attentat criminel contre l' de Congo Airlines peu après son décollage de l'aéroport de pourrait donner lieu, si l'on y prend garde, à l'allongement de liste des prévenus. Tous les donneurs d'ordre et auteurs de contre l'humanité, dont un grand nombre évolue encore dans institutions de la république (Sénat, Assemblée Nationale, Gouvernement, gouvernorat des provinces, entreprises publiques, et police nationales, services des renseignements), pourraient atterrir sur leurs tables de travail et dans leurs résidences, Europe ou en RDC, des mandats de comparution devant la internationale.

Il n'est pas impossible que les choses se compliquent pour et que leur carrière politique ne connaisse un brutal coup d'arrêt, comme c'était déjà le cas pour Jean-Pierre Bemba, ancien sénateur vice-président de la République. Il y a aussi une probabilité réouverture des dossiers des massacres de Tingi-Tingi, Mugunga,

Makobola, Kasika, Mbandaka, Bundu dia Kongo et autres à charge filles et fils de ce pays qui étaient convaincus que le tableau « effacé » à jamais depuis leur participation au Intercongolais (2002-2003) ainsi que leur présence dans différentes institutions de la République. L'impérium qui leur un maximum d'immunité en interne peut fondre comme neige au devant la justice internationale. Thomas Lubanga, Mathieu Ngudjolo, Germain Katanga, Jean-Pierre Bemba, Bosco Ntaganda, Fidèle Babala, Kilolo et autres consorts en savent quelque chose.

L'autre sujet d'inquiétude pour nombre de membres des institutions la République se trouve être le dossier du Grand Kasaï, pour les Nations Unies, l'Union Européenne, les USA, la Suède ainsi que nombreuses organisations tant nationales qu'internationales des de l'homme exigent, avec insistance, l'ouverture d'une internationale. Des noms sont certes cités tant au sein de la politique que des services spéciaux et de plusieurs membres des déjà sous le coup de poursuites judicaires mais cela ne semble satisfaire la communauté internationale, qui tient à ce que tous commanditaires et auteurs soient identifiés et sanctionnés.

La tolérance-zéro contre tous ceux qui sont mêlés de près ou de aux violences qui touchent le Grand Kasai a de quoi donner insomnies à tous ceux qui pensaient jouir d'une éternelle impunité, après avoir fait couler le sang des innocents. A l'image de Cain de Saint Bible, l'heure de rendre compte à la justice a sonné.