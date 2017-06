Ile Maurice: Commission d'enquête - «La FSC nous a ordonné de ne pas disposer des actifs de Britam», dit Mustaq Oosman

Rajeev Busgeet a expliqué qu'ils ont également eu des offres de 120 millions de dollars et de 130 millions de dollars par les repreneurs potentiels des actions de la BAI. Mustaq Oosman a aussi indiqué que des courtiers en Bourse et la Barclays d'Afrique du Sud étaient disposés à acheter les actions.

Mustaq Oosman et Rajeev Busgeet ont avancé avoir été surpris que 23,4 % d'actions de la BAI au sein de Britam Holdings ont été vendues pour Rs 2,4 milliards. «Nous avions eu deux offres de Rs 4,2 milliards et de Rs 4,6 milliards. Nous avons fait de notre mieux pour trouver des fonds pour payer les clients du Super Cash Back Gold (SCBG)», a expliqué Mustaq Oosman.

«Nous n'étions pas contents de la décision de la FSC.» Déclaration de Mustaq Oosman devant la commission d'enquête sur la vente des actions de la BAI au sein de la Britam Holdings Ltd au Kenya, ce lundi 19 juin. Mustaq Oosman et Rajeev Busgeet, ex-administrateurs spéciaux de la BAI, ont été les premiers à être auditionnés par la commission.

