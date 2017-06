Afrique: Afrotaças - Le capitaine de Libolo confiant dans la victoire contre le Zesco de la Zambie

« Ce sera un match compliqué, tout le monde le sait, mais nous sommes pleinement conscients de nos valeurs et nous allons jouer pour gagner le jeu, gagner trois points et passer à phase suivante», a déclaré Dário.

Cependant, il a reconnu que l'adversaire défendait bien, avait un bon milieu de terrain et aussi une bonne attaque, mais quand il est pressionné il commet des erreurs au profit de l'adversaire et la formation angolaise pourrait tirer parti de ces lacunes.

« Ce fut une semaine courte, mais suffisante pour travailler les aspects défensifs et offensifs afin de remporter une victoire. Pour cela, nous devons enter plus fort», a-t-il dit.

