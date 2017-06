Guinée Equatoriale: Biens mal acquis - Les avocats d'Obiang soulèvent des nullités de procédures

« C'est une immunité en peau de lapin, a répliqué devant la presse William Bourdon, avocat des parties civiles. Dans un pays où il y a un clan familial qui contrôle toutes les décisions administratives et politiques, chacun peut se bombarder comme il veut, comme il veut, qui il veut. Toute la progression de la stratégie du prévenu a été de multiplier les moyens de faire obstacles aux poursuites. Parmi ces moyens, il y a le fait de s'être fait désigner ministre des Forêts et ensuite vice-président. Personne n'est dupe, tout cela confine au ridicule. »

« Il ne s'agit pas d'une immunité de façade. En 2011, je dis bien en 2011, il y a eu une révision constitutionnelle, la vice-présidence a été créée et cette vice-présidence a été ratifiée par les deux Chambres du Parlement, et ces Chambres sont composées aussi bien de la majorité qui est au pouvoir, mais aussi de partis d'opposition, qui a mon avis ne sont pas souvent tendres avec le gouvernement. Ce sont des faits que l'on peut constater », a expliqué Sergio Tomo.

Les avocats de la défense le martèlent, l'acte de poursuite est irrégulier à l'encontre d'une personne qui bénéficie d'une immunité de fonction. Ils rappellent que depuis un an, Téodorin Obiang est vice-président de Guinée équatoriale et le temps qu'il occupe ces fonctions, il ne peut être jugé.

