Sénégal: Le Pr Souleymane Mboup fait Grand Officier dans l'Ordre national du Lion

"Ce digne fils de Thiaroye a beaucoup œuvré pour le rayonnement et la recherche dans le domaine de la santé, sa carrière militaire et universitaire inspire le respect" a souligné le président de la République.

"Pour que notre système de recherche soit plus compétitif et plus attractif, il nous faut des partenaires dynamiques publics comme privés" a souligné le chef de l'Etat qui a qualifié le professeur Mboup de "fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique".

Le Président Sall a exprimé toute sa "satisfaction et sa fierté" pour cette importante structure qui constitue selon lui, avec la Cité du savoir et l'Hôpital pour enfants de Diamniadio, une plateforme scientifique qui aura pour objectif de développer le capital humain.

"L'Iressef est l'expression d'un sénégalais émérite qui met son expertise et sa science au service de la nation et de l'humanité. C'est pourquoi j'ai tenu à lui décerner la haute distinction de la dignité de Grand officier dans l'Ordre national du lion pour sa contribution innommable dans la recherche" a soutenu Macky Sall.

