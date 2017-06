Ile Maurice: Saitex 2017 - Enterprise Mauritius dirige une délégation à Johannesbourg

communiqué de presse

Une délégation comprenant 15 entreprises mauriciennes et dirigée par Enterprise Mauritius participera du 25 au 27 juin 2017 à la Southern African International Trade Exhibition (Saitex 2017), foire internationale qui agit comme une vitrine pour l'exportation des produits. L'événement, qui facilite le commerce à travers l'Afrique et sur le plan international, se tiendra au Gallagher Convention Centre à Johannesbourg en Afrique du Sud.

Les secteurs qui seront représentés pour la partie mauricienne sont le textile et l'habillement, l'agro-industrie, l'industrie chimique et connexes, et l'ingénierie légère.

Objectifs

La participation de Maurice à cette foire cadre avec la stratégie d'Enterprise Mauritius d'accroître sa part du marché régional en particulier en Afrique du Sud, un des principaux partenaires du pays dans la région.

La présence de Maurice à Saitex 2017 permettra d'améliorer notre visibilité en Afrique du Sud, en ligne avec la stratégie de développement du marché de l'exportation. Ce sera une plateforme privilégiée pour les entreprises mauriciennes de mettre en valeur leurs produits et services et interagir avec des leaders de l'industrie. Les participants pourront renforcer des liens avec des clients existants et identifier de nouveaux acheteurs potentiels.

En effet, l'Afrique constitue une immense opportunité pour le commerce car le pays représente un important marché avec plus d'un milliard de consommateurs et une classe moyenne à croissance rapide ayant des goûts de plus en plus diversifiés. La foire Saitex permettra ainsi d'éliminer des obstacles et de fournir un accès direct à des milliers d'acheteurs à travers le continent.

Saitex

Saitex 2017 réunira des produits prêt-à-porter, des boissons, des outils, des produits en plastique, des générateurs, des pompes et des compresseurs. Les exposants sont des manufacturiers et des exportateurs alors que les visiteurs comprennent importateurs, agents, distributeurs, grossistes et détaillants.

Décrit comme le plus grand événement d'opportunités d'affaires sur le continent, Saitex se veut être une plateforme qui présente des produits de quelque 600 entreprises de 30 pays. Cette foire est l'unique événement multisectoriel de son genre en Afrique et est considéré comme une foire commerciale incontournable sur le continent.