Cote d'Ivoire: Session 2017 des examens de la formation professionnelle - 16073 candidats évalués à compter du 27 juin prochain

16.073 candidats sont en lice pour les examens scolaires de la formation professionnelle session 2017. Le lancement officiel de ces évaluations certificatives s'est déroulé au foyer du Lycée technique d'Abidjan (Cocody). Et ce, en présence du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, et du secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Touré Mamadou.

Le directeur des Examens, des Concours, de l'Orientation et des Bourses (Decob), Dr Yao Kouassi, a indiqué que les épreuves physiques et sportives se sont déjà déroulées du 24 au 28 mars dernier. Les épreuves pratiques et orales démarreront le 27 juin prochain pour s'achever le 30 juin 2017. Les résultats, a poursuivi le Decob, sont prévus pour le 10 juillet prochain. Sur les 16073 candidats, 04 postulent pour le Certificat de qualification professionnelle ( CQP), 6503 pour le Certificat d'aptitude professionnelle ( Cap) ; 1667 pour le Brevet de technicien ( BEP) ; 7356 candidats pour le Brevet d'Etude Professionnel ( BT) 543 pour le Brevet professionnel ( BP). « Tous ces diplômes seront délivrés dans 80 spécialités touchant presque tous les aspects du secteur industriel et tertiaire » a-t-il fait remarquer.

Précisant que les candidats composeront dans 84 centres de travaux pratiques et orales et 44 centres d'écrits repartis toute l'étendue du territoire national. Des réformes, selon lui, ont été entreprises pour la bonne marche des examens. Il s'agit entre autres du choix des sujets des examens et concours, du paiement du droit d'examen en ligne, de l'anonymisation informatisée des copies des candidats par l'utilisation des barres à l'impression des convocations à partir du site internet de la Direction des examens. Ces réformes, a justifié le Decob, ont permis de réduire considérablement le temps de traitement des dossiers et de lutter efficacement contre les tentatives de fraude.

Pour le secrétaire d'Etat Touré Mamadou, ces évaluations certificatives représentent la vitrine du système de l'enseignement professionnel, celle à travers laquelle la population juge ce département. C'est pourquoi, dira-t-il, cette cérémonie de lancement des examens revêt un caractère important. Le secrétaire d'Etat a signifié que le nombre de candidats a connu une baisse cette année. « De 19023 candidats en 2016, l'effectif a chuté à 16073 candidats en 2017. Cette baisse s'explique par la diminution des candidatures au diplôme de CAP et BEP. (... ) J'ai instruit l'ensemble de mes collaborateurs de mettre en place dès la fin de cette session, un cadre de réflexion afin de proposer une réforme des examens et concours de la formation professionnelle. L'objectif visé est de parvenir à un système dans lequel le contrôle continu est valorisé, où les examens de fin d'année ne sont plus perçus comme des moyens d'éjecter certains apprenants du système de formation », a souligné M. Touré. Avant d'inviter l'ensemble des acteurs à conjuguer leurs efforts pour des examens de qualité. Aussi a-t-il invité les candidats à s'éloigner des vendeurs d'illusion.

Quant au ministre Kandia Camara, elle s'est félicitée de la mise en place d'un dispositif pour la bonne organisation de ces examens. « Car, un examen mal organisé a des conséquences sur toute la chaine (correction, délibérations... ) » a-t-elle averti.