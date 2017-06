Cote d'Ivoire: Développement et rôle des TIC - Bruno Koné plaide pour une augmentation des lignes budgétaires

Les Technologies de l'Information et de la Communication doivent constituer une priorité dans les actions et programmes des Etats et des bailleurs de fonds afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. C'est l'avis de Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, porte-parole du Gouvernement.

Présent du 12 au 14 juin 2017, au Forum du Sommet Mondial de la Société de l'Information (SMSI) à Genève en Suisse, sur le thème « les sociétés de l'information et du savoir au service de la réalisation des objectifs de développement durable», Bruno Koné a plaidé pour une augmentation des lignes budgétaires dans le secteur des TIC. Dans son intervention sur le financement pour le développement et le rôle des TIC, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste a insisté sur la mobilisation des ressources dans le secteur des TIC, à travers la fiscalité et auprès des bailleurs de fonds institutionnels. « Il importe que les gouvernements mutualisent l'ensemble de leurs efforts dans le secteur des TIC afin d'obtenir un impact réel sur la marche des Etats et des populations », a-t-il souligné.

Ensuite, il a présenté l'impact des investissements dans le secteur sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Ces investissements, a-t-il fait savoir, ont « considérablement » transformé les habitudes des populations ivoiriennes, favorisé l'adoption de nouveaux services et le développement d'activités nouvelles, créatrices de valeurs (le commerce électronique, le paiement mobile, l'infogérance, la production d'applicatifs informatiques, la production audiovisuelle, la sécurité informatique, etc.). « Aujourd'hui, le secteur des TIC contribue pour 8% au PIB du pays. Le succès du Mobile Money permet une plus grande inclusion financière. Le volume journalier de transactions enregistrées dans les réseaux des opérateurs est passé, en l'espace de 3 ans, à près de 15 milliards de francs CFA», a-t-il relevé.