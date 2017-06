Une nouvelle feuille de route, déterminante, du conclave du Rassemblement est en gestation, à en croire le Président du Front du Peuple et Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, Laurent Batumona.

Elle déterminera les actions à mener jusqu'à l'effectivité de l'alternance au pouvoir. Il l'a dit au cours d'une conférence-débat qu'il a animée à Saint Mathias de Makala où il a lancé un appel pressant au Gouvernement pour qu'il fixe, rapidement, la date du rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi, Président du Rassop et de l'UDPS. Dans cette même rencontre où il a été invité par sa base pour échanger sur la situation politique et sociale du pays, il a fait comprendre à ses interlocuteurs que la date du 31 décembre 2017 ne connaîtra pas un glissement. Ainsi, il souligne que si dans deux semaines rien n'est fait, le Rassop convoquera le Conclave pour définir une nouvelle feuille de route qui va déterminer la suite de la lutte.

Le Président du Front du peuple et du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), Laurent Batumona, a depuis toujours défendu la solidarité, la fraternité, l'égalité, la justice et la liberté comme des valeurs fondamentales. Elles ont comme objectif de construire une société plus juste et plus humaine où l'intérêt général prime sur les intérêts individualistes. Mais, il constate qu'on veut changer la RDC et avec elle la société congolaise et ses espérances. Il est convaincu que ses valeurs fortes sont combattues, remises en question dans le but de les dévalorisées. Mais, c'est sans compter avec la population qui croit fermement en lui et soutient ses actions.

C'est ce qui justifie la motivation et les soucis exprimés par les populations de Makala et de Selembao, à travers le Curé de la Paroisse Saint Mathias de Makala, qui l'ont invité pour animer cette conférence-débat. Elle avait pour but de les éclairer, en ce début des vacances parlementaires, sur l'évolution de la situation politique, sociale et économique du pays.

Dans son exposé, le Président du Front du peuple a, d'abord, fait voir la similitude entre le combat politique d'Etienne Tshisekedi, Président de l'Udps, et ses convictions politique et sociale. Ensuite, il a expliqué à la population venue nombreuse, à cet échange citoyen, son implication dans la conférence de Genval où il avait pris une part active à la création du Rassemblement jusqu'à être parmi les 9 membres du Comité de sages de cette plateforme.

Laurent Batumona a laconiquement expliqué les péripéties de la création du Front du peuple et comment il a accepté de combattre aux cotés d'Etienne et son Parti Udps comme Allié afin de soutenir le combat pour l'alternance démocratique. Ainsi, il aborde les péripéties qui ont conduit aux discussions directes menées par les Evêques de la Cenco. Il a expliqué le contenu de l'Accord et toutes les manœuvres dilatoires de la Majorité présidentielle pour ne pas appliquer l'accord de la Saint Sylvestre qui donne mandat à Joseph Kabila jusqu'au 31 décembre à organiser les élections.

Le Front du peuple réclame la date fixe du rapatriement de Tshisekedi

C'était également pour lui l'occasion de lancer un appel pressant au Gouvernement pour communiquer la date fixe du rapatriement de la dépouille mortelle du Feu Président du Rassemblement et de l'Union pour la démocratie et le Progrès Social ainsi que le programme complet des Obsèques. "Si cela n'est pas fait dans les deux semaines qui suivent, nous serons en mesure de croire que c'est une manœuvre dilatoire que le Gouvernement a créée pour que le Rassemblement ne puisse pas engager des actions pour organiser le Conclave", fait-il savoir à la population. Selon lui, le peuple attend beaucoup du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et : " Nous estimons que nous ne pouvons pas trahir ses espoirs". Au cas contraire, nous allons nous engager résolument à organiser le Conclave afin de pouvoir lancer une nouvelle feuille de route qui va déterminer les actions à mener, souligne le Président Laurent Batumona dans sa communication.

Il est revenu sur l'Accord de la Cenco pour demander au Président de la République d'avoir sa tête sur ses épaules et prendre une bonne décision pouvant résoudre la situation politique et sociale dégradante du pays. "Nous réclamons l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre pour obtenir une nouvelle configuration de la CENI avant d'aller aux élections".

Enrôlement des électeurs

Il a invité la population à s'enrôler massivement. "Nous devons aller aux élections et les gagner". Une salve d'applaudissements a accompagné cette déclaration. Corneille Nangaa, rappelle-t-il, avait promis de publier le résultat de l'enrôlement avant le 1er aout 2017 : " Au cas contraire, le peule prendra ses responsabilités". Il déplore, à cet effet, la lenteur observée dans les Centres d'inscription à travers la Ville de Kinshasa. " La Ceni doit déployer les machines encore gardées dans les entrepôts de Kinshasa pour faire avancer l'enrôlement". C'est à ce niveau qu'il appelle la Ceni à approvisionner en carburant le Grand Bandundu pour alimenter les groupes électrogènes qui ne fonctionnent pas faute de carburant.