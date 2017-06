Cote d'Ivoire: Examens du CEPE Session 2017 - 80,98 % de taux de réussite

Les résultats des examens au Cepe session 2017 ont été proclamés hier dans tous les établissements d'enseignement primaire pour les candidats officiels. Et dans les inspections d'enseignement primaire (IEP) pour les candidats libres. Sur 473.306 candidats ayant effectivement pris part à ces examens, 383.281 ont été déclarés admis dont 175.515 filles et 207.766 garçons. Soit un taux national de réussite de 80,98 %, contre 83,33 % en 2016. Soit une légère baisse de 2, 35 points.

Face à la presse hier à la salle de conférence de la Direction des Examens et Concours ( Deco), la directrice de cette structure sous tutelle du ministère de l'Education nationale, Mme Dosso Mariam Nimaga, a indiqué que malgré cette baisse , le taux national demeure audessus des 80%. « (... ) Ce léger recul du taux d'admis est consécutif au nombre exponentiel des candidats aux examens du Cepe », a expliqué la première responsable des examens et concours en terre ivoirienne. Concernant les réclamations, Mme Dosso a annoncé que les candidats disposent de sept (7) jours à compter de ce 19 juin pour introduire leurs requêtes. Les résultats de ces réclamations, a-t-elle précisé, seront proclamés le samedi 1er juillet prochain, après la tenue des jurys spéciaux. La directrice des Examens et Concours s'est réjouie de la bonne organisation des évaluations certificatives.

Toutefois, elle a déploré quelques difficultés liées à la non-immatriculation de certains élèves sans extrait de naissance. Mais dans l'ensemble aucun incident majeur n'a été notifié dans le déroulement de ces examens. « (... ) Ce résultat démontre la résilience du système éducatif ivoirien qui a su amortir le choc des perturbations connues cette année et en circonscrire les effets. La chute du taux d'admission aurait pu être plus grave au regard des nombreux arrêts de cours survenus pendant l'année scolaire 2016-2017. Les résultats ne peuvent s'améliorer que quand l'année connait un cours normal », a souligné la directrice des Examens et Concours. Avant d'inviter les partenaires de l'école à éviter de perturber le bon déroulement des cours. « Rien ne saurait remplacer le respect du calendrier. Engageons -nous à sanctuariser l'école en la maintenant loin de l'expression de nos divergences », a lancé Dosso Mariam Nimaga.