Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan/ Chantiers en cours - Ces travaux qui épousent la vision d'émergence de Ouattara

Un vent de renouveau souffle sur l'espace portuaire abidjanais. En effet, progressivement, la physionomie du Port autonome d'Abidjan est en train de changer. Et ce, grâce au vaste programme d'investissement lancé par l'Autorité portuaire depuis 2012 pour moderniser les infrastructures du port. Avec en point de mire le renforcement de la compétitivité et du leadership sousrégional du port d'Abidjan.

Ainsi, dans cette politique visant à en faire un hub incontournable à la croisée des grandes lignes maritimes longeant la façade Atlantique de l'Afrique, le terminal de pêche a reçu un coup de bistouri. Les installations vétustes et fortement dégradées qui ne répondaient plus aux normes d'exploitation requises, ont été « relookées ». Aujourd'hui, le terminal est doté d'un môle de 5 ha avec 6 postes à quais et un tirant d'eau de 10 mètres.

Poursuivant la modernisation du PAA, l'Autorité portuaire procède actuellement à l'élargissement et à l'agrandissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Les travaux lancés en décembre 2015, devraient s'achever en 2019. Cela permettra d'accueillir des navires de plus de 250 mètres de long et de 16 mètres de tirant d'eau. Les travaux avancent bien. Déjà le 24 mai 2016, un porte-conteneurs de 269 mètres de long transportant plus de 2000 boîtes a pu accoster. La construction d'un deuxième terminal à conteneurs et d'un terminal RORO aux quais sud du port a été également lancée en décembre 2015. Conçus pour accroître les trafics de transbordement et roulier au port d'Abidjan, ces deux projets sont en bonne voie.

Sur les sites, on peut voir la pose progressive des caissons devant servir à la fabrication des quais. En outre, le remblai arrière pour la création de 37 hectares de terre-plein dédié au stockage des conteneurs a débuté. Au chapitre de l'agrandissement du port, on note que la première phase de la création de terrains supplémentaires par remblaiement de la baie lagunaire de Vridi-Biétry est achevée depuis septembre 2016. Sont actuellement en cours, les travaux d'ouverture des voies d'accès. Ce projet créera, à terme, 200 ha pour l'implantation de nouvelles unités industrielles et le développement des activités portuaires.

Pour l'heure, ce sont 40 ha qui seront bientôt disponibles. Progressivement, le nouveau visage du Port autonome d'Abidjan est donc en train de se dessiner pour offrir à ses clients un service de qualité. Grâce notamment à une plus grande capacité d'accueil pour les navires et les marchandises ; à la disponibilité d'espaces pour l'implantation d'unités industrielles bord à quais ; à une amélioration significative des cadences de manutention et une réduction conséquente du temps et des coûts de passage portuaire. Le tout dans un environnement sûr et sécurisé, conforme aux normes qualité ISO 9001 : 2008 et environnement et ISO 14001 : 2004. En tout cas, au vu des travaux en cours, le Port autonome d'Abidjan, poumon économique de la Côte d'Ivoire, sera à n'en point douter, un adjuvant pour le développement du pays d'Alassane Ouattara. Et il ne serait pas superfé- tatoire d'affirmer que ce port va permettre à la Côte d'Ivoire de voguer allègrement vers l'émergence tant attendue pour 2020 et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat.