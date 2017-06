Burkina Faso: Promotion immobilière à Saaba - Des sociétés en porte-à-faux avec la loi

Sur les accusations portées contre lui quant à la non délibération du conseil sur le nouveau dossier Abdoul services de 120 ha, le maire a, documents en main, démenti les dires de ses détracteurs. « C'est le 28 décembre 2016 que le conseil municipal de Saaba a statué favorablement sur le dossier Abdoul services afin qu'il puisse introduire sa demande auprès du ministère en charge de l'habitat pour poursuivre ses travaux», a renchéri le bourgmestre Joseph Dipama. De l'avis du maire, la SONATUR est un cas particulier parce que le site date de 2002. Il explique que ledit site a été remis à la SONATUR pour viabilisation à la suite d'une défaillance d'un promoteur. Mais le site ayant été occupé par les populations, des négociations ont été engagées par le conseil municipal pour trouver une solution. C'est ainsi que le nouveau conseil a entrepris de négocier avec la SONATUR pour trouver un site de 150 ha afin de reloger les populations et libérer le site de la SONATUR.

Ces promoteurs ont des dossiers incomplets et nous les avons sommés de les compléter en vain, jusqu'à la mesure de suspension des activités immobilières du ministère en charge de l'urbanisme intervenue le 11 avril 2017. Quant au dossier Abdoul services international, il s'agit d'une acquisition de 38 ha avec l'ancien conseil municipal, selon le maire de Saaba. « Nous lui avons demandé de nous soumettre un dossier. Ce qui a été fait avec un plan d'aménagement et des propositions de réalisation d'ouvrages au profit de la commune. Au regard de l'impact de ces projets sur le développement de la commune de Saaba, le conseil a statué en faveur de la poursuite des travaux », a-t-il soutenu. Les 400 ha de la société Wend Panga ont également été validés par l'ancien conseil municipal, selon lui.

« Que deviendront-elles ? Auront-elles des parcelles ? », S'est-il interrogé. Et d'exhorter les propriétaires terriens, à plus de prudence dans la cession de leur terrain, car leur avenir en dépend. Pour le cas des sociétés GELPAZ (85 ha) et SATMO (300 ha), Joseph Dipama se veut clair.

Pour dissiper toutes les zones d'ombre sur la question foncière dans la commune, le conseil municipal est allé sur les lieux avec la presse, le jeudi 15 juin 2017. Le maire de Saaba, Joseph Dipama, a expliqué aux journalistes sa version des faits. Pour lui, au moins cinq sociétés immobilières mènent des activités dans la commune de Saaba, mais toutes ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi d'où des difficultés et des incompréhensions. « C'est pourquoi nous avons pris un arrêté suspendant toutes les activités immobilières et convié les intéressés à une rencontre à la mairie au cours de laquelle nous leur avons demandé de fournir des dossiers complets avant de pouvoir poursuivre leurs travaux. Nous avons, à la suite de cet appel, reçu des documents de certaines sociétés immobilières ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.