Togo: Chers étudiants, ne suivez pas le cas de Folly SATCHIVI !

Des courses-poursuites entre forces de l'ordre et étudiants avec à la clé des blessés et des interpellations ; voilà ce qu'on peut retenir des mouvements dont fait allusion le président de l'Univserité de Lomé. Cependant, il invite toute la communauté universitaire de Lomé à ne pas être emportée ces événements.

En effet, selon lui, les derniers mouvements constatés sur le campus de Lomé ne sont des manipulations, d'amalgames, de désinformations systématiques organisées par un groupe d'étudiant se réclamant de la LTDE. Pire, relève le Professeur Kokoroko, « le leader dudit mouvement n'est même plus un étudiant inscrit à l'université de Lomé et que son mouvement n'est pas reconnu par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales ».

