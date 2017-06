Ile Maurice: Me Sanjeev Teeluckdharry - «Peroomal Veeren est un ancien client... »

J'exerce en tant qu'avocat depuis 2001. Et durant ces 16 années, la plupart des clients que j'ai défendus sont pour des cas criminels. Au fil du temps, j'ai eu plusieurs clients qui étaient poursuivis pour différentes offenses, dont la drogue. Tout comme un médecin a le devoir de soigner tout patient, un avocat a le devoir moral de représenter tout client qui vient frapper à sa porte. Cela, selon le cab-rank rule du Bar Standards Board de la Grande-Bretagne. Il s'agit de l'obligation légale des avocats d'accepter les instructions d'un client, peu importe l'aversion de l'avocat pour le délit ou le client. Un homme de loi doit défendre le client dans le respect de la loi et des codes d'éthique. Et il ne doit pas prendre de l'argent volé ou d'origines douteuses (tainted origins). Mais personnellement, je suis contre cela et je décourage des gens qui fument, qui consomment de l'alcool et de la drogue, ou encore ceux impliqués dans le trafic de drogue.

