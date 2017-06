Congo-Kinshasa: Journée de l'enfant africain - L'Asadho appelle au retour urgent des enfants du Kasaï à l'école

Pour l'ONG, qui souligne que l'éducation, aux termes des dispositions de l'article 43 de la Constitution, est un droit pour tous les Congolais, particulièrement les enfants, il est nécessaire que cet article soit respecté par les pouvoirs publics en ce qui concerne les enfants de cette partie du pays.

Dans une déclaration faite à l'occasion de la Journée de l'enfant africain fêtée le 16 juin, l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho) a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour créer les conditions nécessaires au retour des enfants du Kasaï à l'école.

Cette ONG a, en effet, noté que parmi les déplacés et/ou réfugiés enregistrés dans cette province de la RDC figurent plus de 4 mille enfants séparés de leurs familles dont une grande partie n'a plus accès à l'école à cause des conditions sécuritaires liées à cette crise, mais aussi à cause du fait que plus de 350 écoles sont détruites dans les provinces du Kasaï. Citant les informations qu'elle a recoupées, l'Asadho note que la communauté humanitaire, qui tente de soulager tant soit peu la situation difficile de ces enfants, est toujours confrontée aux difficultés financières et à l'insécurité. Ce qui l'amène à lancer un appel pressant au gouvernement, lui rappelant que le retour des enfants du Kasaï à l'école était une urgence. « Étant donné que l'éducation, aux termes des dispositions de l'article 43 de la Constitution, est un droit pour tous les Congolais particulièrement les enfants, il est nécessaire que cet article soit respecté par les pouvoirs publics en ce qui concerne les enfants du Kasaï », a souligné l'Asadho, dans ce communiqué signé par son président national, Me Jean-Claude Katende.

Cette ONG attend donc du gouvernement de prendre des mesures urgentes pour reconstruire les écoles et sécuriser l'espace kasaien afin de permettre aux enfants de retourner à l'école et de suspendre le paiement de tout frais scolaire pris en charge par les parents pour permettre que tous les enfants sinistrés rentrent à l'école. L'Asadho, par ailleurs des ONG humanitaires, à mener le plaidoyer au niveau national et international pour que les autorités et les partenaires au développement interviennent en faveur des enfants sinistrés du Kasaï.

Il est rappelé que les affrontements survenus depuis août 2016 entre les partisans du Kamuina Sampu, la Police nationale congolaise et les Forces armées de la RDC ont occasionné la mort de 300 à 3 mille personnes et poussé des millions de personnes à quitter leurs milieux de vie pour vivre dans la forêt ou se réfugier en Angola.