Congo-Brazzaville: Quand les défenseurs des droits de l'homme ferment des yeux aux exactions des malfaiteurs !

Le constat empirique fait d'une part par le commun de mortels et d'autre part par certains défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes montre que de nombreux individus ou de nombreuses organisations qui s'autoproclament des défenseurs des droits de l'homme s'attaquent plus aux pouvoirs publics qu'aux individus malfaiteurs. Alors que le fondement même du concept « défenseurs des droits de l'homme » se trouve dans le caractère objectif des choses.

Et lorsqu'on interroge des gens sur ce constat, nombreux se posent la question sur ce que devrait être le profil d'une personne qui se veut « une défenseuse des droits de l'homme ». Sur ce point, nous n'avons pas hésité de noter certains écrits de Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. Selon lui, être défenseur des droits de l'homme est un titre que chacun de nous peut mériter. Car ce n'est pas un rôle qui demande une formation professionnelle conséquente. Il suffit, dit-il, de tenir compte de son prochain et comprendre que nous avons tous le droit de bénéficier de l'ensemble des droits de l'homme et que nous devons nous engager pour que cet idéal devienne une réalité.

Loin de nous l'idée de nous substituer aux spécialistes de la question et tout en évitant de tomber dans une théorisation inutile, les droits de l'homme sont généralement classés en trois grandes catégories, notamment les droits de l'homme, les libertés publiques et les droits liés à l'environnement. Et pour notre part, nous nous intéressons à la première catégorie et singulièrement au droit à la vie. Tenez ! Où sont les défenseurs des droits de l'homme quand certains malfaiteurs se permettent de s'attaquer à l'épine dorsale de l'économie congolaise qui est le Chemin de Fer Congo-Océan celui-ci qui nourrit de nombreuses familles congolaises ? Où sont des défenseurs des droits de l'homme quand des gens au nom d'une certaine idéologie arrivent à s'en prendre à d'autres citoyens pour abréger leur vie ? Où sont encore des défenseurs des droits de l'homme quand des opinions dangereuses et inouïes sont déversées ici et là appelant à la destruction ?

Alors ce qui est quelque peu bizarre et incongru, ces mêmes défenseurs des droits de l'homme, pourtant muets sur des faits cités ci-dessus, se permettent sans vérification aucune de donner parfois dans la précipitation leur opinion sur la situation qui s'est produite dans telle ou telle localité. Et si l'on ne prend garde, de tels agissements feront de certains défenseurs des droits de l'homme des défenseurs des droits des malfaiteurs. Oui, il est à noter que ce métier demande à la fois impartialité et objectivité et surtout être sapeur-pompier qu'allumeur de feux.

Dans de nombreux pays, ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme tendent à devenir des vrais « politiciens » déguisés. Car ils font la navette entre le paysage politique et le métier des défenseurs des droits de l'homme. C'est pourquoi au bout de quelques années, le commun de mortels finit toujours par déceler leur vraie nature. Et pourtant que ce soit le défenseur des droits de l'homme, que ce soit le politique, tous œuvrent pour le bien-être de l'homme. Alors vous défenseurs des droits de l'homme, évitez trop de déclarations intempestives si vous n'aviez pas encore circonscrit la situation. Affaire à suivre !