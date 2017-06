Afrique Centrale: SIEC 17 - Des mesures pour favoriser l'émergence économique du pays

Membre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), le Congo a adopté en 2012 le Plan national de développement (PND) 2012-216, dont l'objectif principal est la modernisation de la société et l'industrialisation du pays.

Le Document de stratégie pour la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté » (Dscerp), Livre 1 du PND 2012-2016, met en lumière les stratégies de diversification dans le but de sortir l'économie du pays de la prépondérance du secteur pétrolier, de l'inscrire sur le sentier d'une croissance inclusive, soutenue, durable et de créer des emplois pour lutter efficacement contre la pauvreté.

C'est dans cet esprit que le pays a entrepris depuis plus de dix ans la construction et la réhabilitation de différentes infrastructures pour favoriser l'investissement privé et baiser les coûts de facteurs de productions. C'est ainsi que d'importants investissements publics sont consacrés, chaque année, à la construction des routes, des ports, des aéroports, des ouvrages énergétiques et hydrauliques, etc.

Le Congo a également engagé de nombreuses réformes pour rationaliser et moderniser les procédures douanières, commerciales, de création d'entreprises et de garanties des investissements avec notamment :

Le Projet d'appui institutionnel pour l'amélioration du climat des affaires et la diversification économique (PACADEC) mis en place avec la Banque africaine de développement (BAD pour contribuer à faciliter la création d'entreprise;

La création d'une Agence pour la promotion des investissements (API) qui a pour vocation de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion d'investissements, à travers des mesures d'attrait aux IDE et d'incitation.