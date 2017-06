Congo-Brazzaville: Siec17 - Immobilier commercial au pays : un potentiel énorme

Le Congolais René Moundzika est le directeur général et fondateur de GIS Global, donneur d'ordre et développeur immobilier. Il explique les perspectives d'évolution du marché de l'immobilier commercial au Congo.

Quel est l'état du marché de l'immobilier commercial au Congo ?

Malgré un marché du bâtiment et de la construction en plein essor dans le domaine résidentiel, l'immobilier commercial a connu un ralentissement important dû à la baisse de la production pétrolière, ces deux dernières années, conjuguée à la chute du baril mi-juin 2014. Mais aujourd'hui, les autorités attendent le doublement de la production avec la mise en activité du champ pétrolifère de Moho Nord en 2017. Toute la chaine de valeur (développement immobilier, construction, finance et les services à la gestion immobilière) pourrait bien bénéficier de revenus substantiels dans tous les domaines. Il y a une énorme opportunité pour l'immobilier commercial dans les zones urbaines et les perspectives pour le marché immobilier sont très bonnes : le taux de rendement s'établit à 11 % par an.

Quelles sont les perspectives d'évolution sur 5 ans ?

L'évolution sur 5 ans pourra atteindre 35 %, car la balance commerciale après des années de déficit est à nouveau positive en raison de l'augmentation de la valeur des exportations de pétrole et des minéraux mais aussi le secteur non pétrolier a connu une nette augmentation. Aussi, avec une croissance de la classe moyenne, le fossé entre l'offre et la demande est grand et le taux de pénétration de la distribution moderne de l'ordre de 3 %. Par exemple, le groupe français CFAO fait son entrée fulgurante pour ses activités commerciales à destination des professionnels. Ces centres commerciaux marquent l'entrée du groupe sur un segment de marché qu'il avait jusqu'alors laissé à ses concurrents : le commerce à destination des particuliers.

Peut-on imaginer un développement des centres commerciaux hors des grandes villes comme Brazzaville ou Pointe Noire ?

Le développement de l'immobilier commercial pourrait s'étendre à la localité de Madingo-Kayes vu sa situation géographique sur le littoral, cette ville peut bénéficier de l'influence de Pointe Noire dans un avenir proche. Mais aussi la localité de Ouesso, capitale économique et commerciale de la Sangha, qui occupe la première place agro-forestière du pays. Ouesso est le siège d'une antenne de la Banque des États de l'Afrique centrale.