Congo-Brazzaville: Agrivacances - La deuxième édition donne le goût du travail de la terre aux enfants

Organisée par le Réseau national agropastoral et de l'environnement (Rénape), la deuxième édition du village agrivacances aura lieu du 11 juillet au 11 septembre à l'école primaire Saint-Jean-Baptiste dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire. Réservée aux enfants, cette activité sera patronnée par la direction départementale de la Jeunesse et de l'Education civique.

Le village agrivacances est une activité initiée pour redonner le goût et le plaisir du travail de la terre et les reflexes de protection de l'environnement aux enfants pendant la période des grandes vacances. Lors de cette activité, les enfants s'amusent en toute liberté à l'école primaire Saint-Jean-Baptiste où le Rénape réserve des activités ludiques et récréatives.

Dynamiques, créatifs et expérimentés, les membres de ce réseau ont concocté un programme d'activités riches et diversifiées. Sur ce site, ces enfants vont pratiquer des activités de maraîchage, d'élevage et de pisciculture mais également des activités sportives en plein air telles que le football, le Nzango. Des activités culturelles sont également prévues, notamment le théâtre, les contes, le dessin, la dictée, le dialogue en français et en anglais, l'initiation à Internet. Ces enfants aura la chance de découvrir d'autres horizons à travers des excursions et des visites guidées sur les sites de certaines sociétés de la place.

En effet, cet événement a pour objectif de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités. L'imaginaire et la créativité de chaque enfant sont fortement sollicités afin de lui permettre de s'épanouir individuellement. « Chaque enfant est sûr de trouver son bonheur et de satisfaire son envie d'évasion », a dit Crépin Télinganou, président du Rénape. Rappelons que le village agrivacances est un événement dynamique et complet avec de nombreuses activités à la carte qui permettent non seulement aux enfants de profiter d'un très bel environnement mais également de découvrir la vie agropastorale.