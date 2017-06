Afrique: Siec17 - La Fnac à la conquête du continent

Photo: ccilci.org

Présent depuis 2011 au Morocco Mall, le centre commercial haut de gamme de Casablanca, la Fnac ne cesse de renforcer sa présence sur le continent. Le changement annoncé à la tête du groupe français confirmera-t-il cette stratégie ?

« La Fnac souhaite se développer en Afrique. Cette nouvelle implantation est importante dans le déploiement international de notre groupe, car en abordant ce nouveau continent, dans une région à fort potentiel, nous pouvons envisager de nouvelles opportunités de croissance », indiquait Alexandre Bompard, PDG de la Fnac en 2015, à la veille de son implantation en Côte d'Ivoire.

Au Maroc, le groupe local Aksal, promoteur du centre commercial où s'est installé le vendeur de biens culturels, avait voulu devenir franchisé Fnac.

En 2016, la Fnac a ouvert deux commerces en franchise à Abidjan, dans le cadre d'un partenariat avec la société ivoirienne de promotion des supermarchés (Groupe Prosuma), l'un des géants de la distribution en Afrique francophone, avec une forte présence en Côte d'Ivoire. Les deux magasins, d'une surface de 850 et 300 mètres carrés sont situés respectivement dans les centres commerciaux Cap Sud et Cap Nord. Deux zones commerciales qui peuvent compter sur le dynamisme apporté par une forte proportion d'expatriés pour l'un et de nouvelles classes moyennes africaines pour l'autre.

En 2017, la Fnac a ouvert une boutique de 480 mètres carrés à Douala, au Cameroun en avril, dans le centre commercial Kadji Square, l'un des plus importants de la ville, et en ouvrira en juin une seconde à Brazzaville (Congo) dans la galerie marchande Grand fleuve, un vaste mall de 10 000 m2. Les deux espaces sont toujours en franchise, dans le cadre d'un partenariat avec la société Mercure International.

Le groupe ne compte pas s'arrêter là dans son déploiement africain puisque le distributeur de biens culturels et technologiques français dit étudier d'autres implantations en Afrique. Il compte bien y développer aussi avec succès les ventes par Internet.

Les commerces africains de la Fnac correspondent aux nouveaux formats que le groupe français développe de plus en plus, pour qu'ils soient des magasins de proximité. Tous sont ouverts en franchise. Le développement par ce biais, peu coûteux en capital, est un axe de la stratégie du groupe mise au point par Alexandre Bompard. « La franchise nous permet d'être plus efficaces et de prendre pied plus rapidement sur un marché », justifiait Manuel Biota, directeur franchise et nouveaux formats de la Fnac en 2015.

Reste à savoir si ce prisme africain va se poursuivre avec le changement annoncé à la tête de la Fnac. Alexandre Bompard abandonnera ses fonctions actuelles de PDG de Fnac Darty le 17 juillet prochain pour prendre la direction de Carrefour. Son successeur, qui n'est pas encore connu, en décidera.