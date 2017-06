Congo-Brazzaville: Sécurisation maritime - Lancement de l'exercice multinational « Megalops 2 »

Cet exercice qui va durer quatre jours a été officiellement lancé le 19 juin dans la ville océane en présence du général Jean Olessongo Ondaye, Alexandre Honoré Paka et Fidèle Dimou respectivement commandant de la zone militaire de défense n°1, contrôleur opérationnel de cet exercice; préfet du département de Pointe-Noire et Préfet du département du Kouilou accompagnés d'autres responsables civiles et militaires des deux départements impliqués pour cet exercice.

L'exercice Megalops a pour objectif de tester davantage les marines de la sous-région, il permettra d'évaluer la mise en œuvre de l'architecture de sécurisation maritime de l'Afrique centrale dans le cadre de l'application de la stratégie de Kinshasa, le code de conduite de Youndé et la charte de Lomé. Il vise la mise en œuvre de l'ensemble des acteurs de l'architecture de la chaîne de sécurisation maritime (le CRESMAC, le CMC et le COM des zones A et D des pays côtiers de CEEAC) à partir des scénarios théoriques et pratiques en rapport avec les actes illicites se développant dans la zone du Golfe de Guinée.

Ouvrant ainsi les travaux de cet exercice, le général Jean Olessongo Ondaye a expliqué que le démarrage de l'exercice Megalops 2 est un signe que la thérapie à apporter aux menaces, dangers et risques qui écument les espaces maritimes des pays de la sous-région et justifient une diversité des initiatives qui exigent une mutualisation des efforts. Les enjeux de sécurité maritime ont constamment été dans le passé au cœur des préoccupations de la communauté internationale, et les études scientifiques démontrent que l'avenir de la planète est si intimement lié à la capacité de préserver la mer et ses ressources.

« L'exercice Megalops 2, qui simulera la gestion d'une crise maritime en coordination des administrations en charge de l'action de l'Etat en mer s'appuyant sur les structures issues des accords de Yaoundé (CRESMAC, CMC+, COM), constitue une aubaine pour les acteurs de l'action de l'Etat en mer. Cet exercice sera une belle et nouvelle occasion d'apprendre, une véritable école, une opportunité pour renforcer les liens entre partenaires et partager les expériences », a-t-il indiqué.

Rappelons que cet exercice est une initiative du commandement des forces françaises installées au Gabon. Ces dernières années, les actes de piraterie et de vol à main armée dans le golf de Guinée ont progressé de manière alarmante. Ces attaques qui menacent la sécurité maritime entravent surtout la croissance économique sous-régionale. Les répercussions de la criminalité maritime sur les économies locales sont substantielles. Ainsi, les pays du Golfe de Guinée sont interpellés à mettre en œuvre une nouvelle approche fondée sur l'amélioration de la sécurité maritime. C'est dans ce contexte que Megalops 2 se déroule après l'exercice Obangame Express 2017 qui a permis de tester les capacités d'interopérabilité entre les centres d'opérations et les navires avec une plus-value remarquée du savoir-faire des équipages.