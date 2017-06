Congo-Kinshasa: 5e Tour cycliste - Le Burkinabé Abdoul Aziz Nykiama, premier Africain vainqueur d'étape

C'est après trois étapes qu'un coureur africain a enfin remporté une étape du cinquième Tour cycliste international de la RDC. Il s'agit du Burkinabé Abdoul Aziz Nykiama, vainqueur de la quatrième étape.

La quatrième étape du cinquième Tour cycliste international de la RDC, courue entre Likasi et Kolwezi,a été remportée par le Burkinabé Abdoul Aziz Nykiama, bouclant les 180 km de l'étape en 3h56'. Il a remporté à cet effet le prix de la combativité, du sprinteur et du meilleur Africain de l'étape. Le Belge de souche maghrébine Ben Nassem a pris la troisième position, in extremis, devant l'Ivoirien Konté Bassiru qui se voit offert le prix du meilleur grimpeur. Jimmy Muhindo, premier des Congolais a terminé à la sixième position

Une cinquantaine des coureurs belges, Français, Hollandais, Burkinabés, Sénégalais, Béninois, Camerounais, Ivoiriens et dix-huit Congolais répartis en six équipes, ont pris le départ de cette quatrième étape. À la fin de la course, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Muyej a remis à chaque coureur un prix spécial. Quatrième de la première étape, Jimmy Muhindo a reçu deux chèques du gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku, et du président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu.

Notons que le Hollandais Nobel Riek avait fini en première position à l'issue de la troisième étape, parcourant les 120 km entre Lubumbashi et Likasi dans l'ex-province du Katanga en 2h49'. Le Burkinabé Yaméogo Yacouba prenait la deuxième position devant l'Ivoirien Bamba. Mais le Belge d'origine australienne Brendan James conserve le maillot jaune grâce à ses deux performances lors des deux premières étapes à Goma et à Kindu. Le Congolais Muhindo Kiaviro de l'Entente de cyclisme de Goma s'est adjugé le prix de combativité de la troisième étape, alors que Loïc Chiyana a obtenu le prix du Meilleur jeune de l'étape.

La caravane a quitté Kolwezi pour Kinshasa avant de relier Masimanimba dans la province du Kwango où devrait être donné le 19 juin le départ de la cinquième étape du Tour. Les coureurs vont parcourir 107 km de cette cinquième étape jusqu'à Kenge, chef-lieu de la même province du Kwango.