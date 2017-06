Congo-Brazzaville: Santé - L'ONG Le Risien conseille la médecine verte

Ce cabinet, qui lutte contre des produits à base d'hydroquinone, propose à la population congolaise des produits à base de plantes naturelles dont la gamme Ngola, contenant le savon, le lait de beauté, pour adulte et bébé, ainsi que la pommade et huile de cheveux Nwelle.

L'ONG Le Risien a organisé, le week-end dernier sur les rues de Kinshasa, une caravane motorisée aux couleurs de la gamme Ngola, visant à sensibiliser les Kinois à l'utilisation des produits à base d'hydroquinone. Au point de chute de cette activité, la nouvelle agence du cabinet Le Risien ouverte, le même jour à Matonge, en face du Complexe scolaire Mgr Moke, le directeur et responsable du cabinet Le Risien, le Dr Richard Sita a rappelé à la population congolaise ainsi qu'à celles des villes voisines de Kinshasa, les avantages de la médecine verte, tout en leur déconseillant l'utilisation des produits à base d'hydroquinone. Pour le Dr Richard Sita, en effet, dont l'ONG Le Risien lutte contre l'utilisation des produits de beauté à base d'hydroquinone, des produits à base des plantes naturelles offrent plus d'avantages que ceux qui contiennent l'hydroquinone, alors que ces derniers présentent encore beaucoup d'inconvénients. « Au fait, l'hydroquinone nous apporte plus de problèmes qu'il nous fait du bien », a-t-il insisté.

Six ans, ensemble avec les Congolais

L'ONG Le Risien, note-t-on, chemine avec ses partenaires, la population de Kinshasa, ainsi que des autres provinces de la RDC et des villes proches de la capitale congolaise, depuis six ans. Pendant ce laps de temps, ce cabinet a déjà proposé à la population, à côté d'autres produits liés à la santé, la gamme Ngola contenant le savon et le lait de beauté dont la notoriété a conquis, en une année, les Kinois et d'autres populations, ainsi que la pommade et l'huile Nwelle pour les cheveux, etc. « En effet, cela fait exactement 6 ans jour pour jour que nous avions décidé de mettre en place cette structure en vue de vous accompagner dans vos problèmes de santé notamment en vous proposant la médecine verte, avec des produits à base des plantes naturelles, en vue de bouter hors de nos maisons, ceux à base d'hydroquinone, ce constituant nocif pour la santé de nos familles. Au fait, l'hydroquinone nous apporte plus de problèmes qu'il nous fait du bien », a souligné Dr Richard Sita.

Cette cérémonie qui a mené l'équipe Ngola à travers les rues de Kinshasa, a également été l'occasion pour le cabinet Le Risien de présenter d'autres articles ajoutés sa gamme Ngola dont le lait de beauté et poudre pour bébé. « Cette cérémonie marque également le lancement de Ngola bébé et de Ngola poudre ainsi que l'ouverture de notre bureau de Victoire », a expliqué le Dr Richard Sita. Ngola savon, Ngola bébé, Ngola poudre, pommade et huile Nwelle pour cheveux, a-t-il dit, sont autant de résultats que nous pouvons vous présenter ce jour comme aboutissements de notre travail pendant six ans. Aujourd'hui plus que jamais, a poursuivi Richard Sita, nous vous demanderons de continuer à faire confiance à votre cabinet, qui prend l'engagement de continuer ses recherches et de continuer à travailler pour votre bien-être.