Mali: Quand les troubles deviennent source de financement

Depuis vendredi, des affrontements meurtriers ont lieu entre peuls et dogons au centre du Mali, autour de la… Plus »

Au lendemain de cette attaque, de nombreux messages de solidarité ont été adressés aux autorités maliennes. L'Union européenne annonce avoir perdu deux de ses employés : une Malienne et une Portugaise travaillant pour la mission de formation de l'armée malienne. Mais comment expliquer ces attaques djihadistes répétées? La réponse d'Etienne Fakaba Sissoko. Le directeur du CRAPES, le Centre de Recherche et d´Analyse Politique, économique et Sociale du Mali est actuellement en séjour en Allemagne où il prend par au "Deustche Welle Global Media Forum".

Le Mali décidément sans répit avec les groupes armés. Une attaque a encore visé lundi matin dans le Nord du pays, un poste de l'armée à Bamba. Bilan : 1 mort et deux blessés parmi les soldats, ainsi qu'un mort côté assaillants d'après des sources sécuritaires. Dimanche déjà, à Bamako la capitale, une attaque djihadiste a fait plusieurs morts. Le site visé est le campement Kangaba, un site de détente situé à la périphérie de Bamako, fondé par un ressortissant Français et prisé des expatriés.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.