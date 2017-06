Maroc: Le WAC mène 5 à 4 contre Al Ahly

S'il y a un fait qu'il importe de souligner à sa juste valeur, en ces moments de troubles, de confusion et de… Plus »

D'autant plus que le développement de la formation passe forcément par un coûteux aménagement des structures, souvent financé par les transferts des joueurs et la prime à la formation, imposée par la FIFA.

Une politique relativement en décalage avec la réalité puisque les Egyptiens ont présenté deux fois plus de joueurs formés sur la feuille de match (4 contre 2) et sur le terrain. Seul Amine Attouchi représentait cette catégorie, tandis qu'en face, Saad Samir et Hossam Achour ont pris place dans le 11 de départ.

Et si quatre points séparent les deux équipes au classement, les Rouge et Blanc ont une longueur d'avance, pour peu que l'on se place à un autre niveau, celui du nombre des joueurs du cru formés par chacun des deux clubs.

