Maroc: Mustapha El Ktiri Inculquer aux jeunes les valeurs du patriotisme

La célébration de la Journée nationale de la résistance constitue une occasion pour inculquer aux jeunes générations les valeurs de patriotisme et la fierté d'appartenance nationale, a souligné, dimanche à Casablanca, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR), Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors d'un meeting organisé au cimentière Achohada, pour se recueillir à la mémoire des martyrs de la nation, et à leur tête le martyr Mohamed Zerktouni dont le Journée nationale de la résistance coïncide avec le 63 ème anniversaire de sa disparition, il a relevé que cette célébration constitue une occasion renouvelée de se rappeler les sacrifices consentis par les héros de la résistance nationale et une opportunité pour les générations montantes de s'approprier les valeurs de patriotisme et de la citoyenneté.

Evoquant les faits d'arme du martyr de la résistance, Mohamed Zerktouni, le Haut-commissaire a mis en avant ses qualités exceptionnelles de fin stratège et de leader, soulignant qu'il représente un des symboles emblématiques de la résistance comme en témoignent les actes et les actions héroïques dont le défunt avait fait montre.

Et de rappeler que cet anniversaire commémore également le 61ème anniversaire de ce moment de recueillement riche en enseignements observé le 18 juin 1956 par le regretté Souverain Feu SM Mohammed V sur la tombe de ce valeureux résistant.

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens aux membres de l'Armée de libération saisit cette célébration pour mettre en avant les grands moments de cette épopée, consacrer les valeurs de fidélité et de reconnaissance aux âmes des martyrs de l'indépendance et faire revivre cette histoire aux nouvelles générations en vue de préserver l'histoire nationale conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI.

Cet événement est aussi une occasion de s'imprégner des valeurs de solidarité du peuple marocain, consolider l'identité nationale et réaffirmer la mobilisation globale aux fins de défendre les constances de la Nation.