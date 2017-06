Burkina Faso: CCI-BF - Le président s'imprègne du fonctionnement du fret à Ouagadougou

A la tête d'une forte délégation, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mahamadi Savadogo, a effectué une visite de terrain à Ouagarinter (gare routière), Ouagagare (gare ferroviaire) et l'aéroport de Ouagadougou, le mercredi 14 juin 2017. Il est allé toucher du doigt les conditions de travail des acteurs impliqués dans le traitement du fret à l'import et à l'export.

Une bonne gestion du fret peut contribuer à la relance économique du Burkina Faso. Conscient de cette évidence, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Savadogo, à la tête d'une délégation, est allé s'imprégner des conditions de travail des acteurs impliqués dans le fonctionnement du fret à Ouagarinter (gare routière), à Ouagagare (gare ferroviaire) et à l'aéroport de Ouagadougou. «Nous sommes venus toucher du doigt les réalités sur le terrain, nous informer des besoins exprimés par les acteurs et, sur cette base, envisager les perspectives pour améliorer les conditions de travail du personnel », a-t-il résumé. La délégation s'est rendue d'abord à Ouagarinter, ce 14 juin 2017. Elle a fait le tour des infrastructures et des différents services connexes de ce site.

A Ouagarinter, Mahamadi Savadogo a, également, assisté au lancement officiel du Logiciel de gestion intégré (PGI), un outil informatique moderne conçu pour gérer efficacement les activités de la CCI-BF. Ce logiciel comprend en effet, des modules élaborés pour la gestion financière, comptable et commerciale, l'administration des approvisionnements, des achats et des stocks, de même que la gestion des ressources humaines. Le PGI, a rassuré le chef de service informatique de la direction du développement de gestion des infrastructures de la CCI-BF, Eric Somé, est un système d'information efficace et évolutif qui va permettre de faciliter et d'accélérer les formalités du trafic.

Après l'étape de Ouagarinter, la délégation de la CCI-BF a mis le cap sur l'aéroport de Ouagadougou où elle a visité un entrepôt dénommé hangar fret dans lequel sont stockées diverses marchandises. Enfin, l'étape de Ouagagare a clos cette tournée de Mahamadi Savadogo.

Cette visite du président de la CCI-BF, pour le directeur du développement et de la gestion des infrastructures, Emmanuel Yoda, est une initiative louable. Elle va permettre, selon lui, de partager avec les « plus hautes autorités», les problèmes du personnel au quotidien. Parmi ces difficultés, il a relevé l'absence de zones d'extension pour faire face à l'accroissement des trafics, la dégradation de certaines zones de stationnement et de circulation, les problèmes d'informatisation, d'électricité et d'éclairage et l'absence de contrôle des accès. En attendant la délocalisation des activités de Ouagarinter et de Ouagagare dans un port sec dont le projet de construction est toujours en réflexion, M. Yoda a invité la CCI-BF à réhabiliter les infrastructures existantes pour la bonne marche du fret routier et ferroviaire.

Au terme de la visite, M. Savadogo a dressé un bilan partiellement satisfaisant. «Nous avons constaté que plusieurs infrastructures sont vétustes parce qu'elles datent de très longtemps. C'est pourquoi, il importe que ces infrastructures soient réhabilitées en attendant la réalisation du projet de construction du port sec devant accueillir les trafics de Ouagarinter et de Ouagagare», a-t-il indiqué. Néanmoins, il a exprimé son satisfecit du dynamisme du personnel impliqué dans le fonctionnement du fret qui, a-t-il confié, travaille de façon collégiale avec les agents de CCI-BF.