Burkina Faso: Transport aérien au pays - Air Sarada International s'offre au public

Les initiateurs de la nouvelle compagnie aérienne Air Sarada International ont dévoilé aux hommes des médias, le lundi 19 juin 2017 à Ouagadougou, les activités du ‘'nouveau-né" et les services qu'il offre aux populations en termes de transport de passagers et de fret.

Le nouveau venu dans le ciel burkinabè est la compagnie aérienne Air Sarada International. Il a lancé ses activités de desserte, le 19 juin 2017 à Ouagadougou, au cours d'un point de presse. Créé en 2015, Air Sarada vient révolutionner le secteur du transport aérien par des innovations inclusives et va faciliter et répondre, à entendre ses patrons, aux préoccupations de toutes les couches sociales et sensibilités, en matière de voyage ou transport sécurisé des personnes, des biens et des services.

Selon le Président du conseil d'administration (PCA) de la compagnie, Daniel Rasmané Sawadogo, la particularité de Air Sarada International est de desservir d'abord les villes du Burkina Faso, à savoir Ouaga-Bobo-Dioulasso, Ouaga-Ouahigouya, Ouahigouya-Bobo-Dioulasso et Ouaga-Fada N'Gourma et exploiter ensuite la ligne vers Bamako (Mali) et Bouaké. « Nous pensons qu'avec le problème d'insécurité qui sévit dans notre pays et avec l'état défectueux de nos routes, cette compagnie sera une des solutions et elle va donner un coup de pouce à l'économie burkinabè et en particulier, la fluidité des affaires et réduire aussi le temps», a soutenu M. Sawadogo. Il a rassuré les journalistes que les pistes d'atterrissage de la compagnie sont bitumées et que les passagers n'auront rien à craindre sur le plan sécuritaire : « Car l'avion est le moyen le plus sûr et Air Sarada International l'est également », a t-il signifié.

Le directeur général adjoint, Louis Barbeau, a pour sa part, avoué que cette nouvelle compagnie est gérée par des professionnels dynamiques et polyvalents dans le secteur du transport aérien et offre des prestations telles que, les vols réguliers, les vols VIP, le baptême de l'air et les vols de loisirs, le tourisme aérien et l'affrètement de Jet privé. Il a signifié qu'avec une flotte diversifiée, fiable et sécurisée, le système qualité et celui de gestion de la sécurité mis en place par Air Sarada, leur permet d'être aux normes vis-à-vis des textes et des exigences règlementaires aéronautiques en vigueur. Et l'inspecteur de l'aviation civile, Azakaria Traoré, d'affirmer que la compagnie répond aux normes de la Convention de Chicago, laquelle convention est considérée comme l'acte de ‘'naissance" de l'aviation civile et Air Sarada à son avis, est désormais apte à mener ses activités.

Par ailleurs, la compagnie Air Sarada International selon les responsables, sera ce que les clients voudront qu'elle soit. Le PCA, Daniel Rasmané Sawadogo, a indiqué qu'actuellement, la compagnie dispose de trois aéronefs, dont deux de 20 places chacun. Deux vols sont prévus par jour, avec des prix allant de 30 mille à 40 mille F CFA. Le premier vol est prévu pour le 22 juin prochain, avec pour destination Bobo-Dioulasso. « Un autre aéronef de 72 places est prévu pour les mois à venir, mais tout dépendra de la clientèle », a-t-il précisé.