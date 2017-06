Burkina Faso: Projet de révision du code électoral - L'ADP appelle à la vigilance

Comme il fallait s'y attendre, la question sécuritaire a aussi été abordée : « L'autorité en charge de la sécurité éprouve de la peine à trouver une réponse adéquate à ce fléau, car elle avance d'un pas les jours pairs et recule de deux pas les jours impairs ». Toute chose qui conforte Abraham Badolo dans l'idée que le Chef d'état-major général des Armées, Oumarou Sadou, n'est pas à la place qu'il faut et qu'il attend de lui des actes concrets.

Selon l'ADP, plus rien ne va au Burkina. A entendre Abraham Badolo, président de l'ADP, « le Burkina Faso tangue en pleine campagne vers une destination incertaine. Et le naufrage s'annonce progressivement comme la destination sûre ». Une affirmation que Abraham Badolo explique en ces termes : « L'espoir né de l'insurrection populaire s'amenuise progressivement, avec la résurgence d'actes aux antipodes de la démocratie. Le capitaine qui tient le gouvernail du navire Burkina Faso est en manque de solutions idoines devant la tempête.

L'Alliance pour la défense de la patrie (ADP) a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a abordé « les questions brûlantes de l'actualité ». Elle s'est prononcée sur « la tentative du pouvoir en place d'étouffer la veille citoyenne sur les questions majeures au Burkina Faso, la tentative de remise en cause d'acquis fondamentaux de la démocratie et la dégradation continue de la situation sociale, économique et sécuritaire au Burkina Faso ». La conférence de presse a eu lieu le vendredi 16 juin 2017 à Ouagadougou.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.