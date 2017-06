Burkina Faso: Commune de Moussodougou - Des manifestants exigent le départ du maire

Une frange de la population de Moussodougou dans la Comoé a manifesté, le 16 juin 2017, son ras-le-bol à travers une marche qui l'a conduite à la préfecture ; cela, face aux comportements de leur maire, Dominique Sourabié, pharmacien, membre du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), ex-parti au pouvoir. Militants d'un mouvement citoyen dénommé « Y EN A MARRE », les frondeurs exigent le départ de ce dernier et de son SG.

Selon la lettre de protestation remise au préfet, la commune, depuis un certain temps, vit une crise politico-socio-économique sans précédent. Au centre de cette crise, des propriétaires terriens et des chefs coutumiers, d'une part, et, de l'autre, le maire, Dominique Sourabié. Cette crise, selon le mouvement citoyen « Y EN A MARRE », qui « ralentit notre développement, pourrait être lourde de conséquences pour la paix et la sécurité dans la commune ». Dominique Sourabié est accusé par les fondeurs d'avoir installé un système de gestion mafieux et clanique caractérisé par l'expropriation des terres et bien d'autres maux.

Mais l'affaire qui a fait déborder le vase, c'est le choix jugé arbitraire du site devant abriter le domaine scolaire de Dou, un quartier de la commune et qui violerait les droits du propriétaire terrien. « Cette énième imposture ne passera pas », a prévenu le mouvement dit citoyen qui promet de revenir prochainement et de façon détaillée sur certaines des malversations qui se chiffreraient sans exagération à des dizaines de millions, révélant au passage l'implantation d'un pylône ONATEL à Mondon. Sur l'objet de cette marche, au commencement, on avait demandé au propriétaire terrien de l'espace où ériger une école sous paillote en attendant la construction des bâtiments. Ce dernier n'a pas émis d'objection à cela, et la paillote fut faite sur un terrain boisé de plus de 8 ha.

Lorsqu'il s'est agi de la construction de l'école, l'APE serait encore allée vers le propriétaire terrien qui l'accepta. Ainsi, quelques manguiers ont été abattus pour la circonstance. Mais lorsque ce dernier se rendra compte qu'il ne s'agira pas d'un seul bâtiment et que l'on abattra environ 5 ha de plantation, il préféra que les travaux soient réalisés sur un terrain vierge qu'il a, du reste, offert gracieusement à cet effet. Cet avis n'aurait pas été du goût du maire. Selon « Y EN A MARRE », « c'est devant le refus du maire d'accepter l'avis du propriétaire et celui des services techniques et devant son entêtement à vouloir décimer une plantation au détriment d'un propriétaire que d'autres propriétaires, des notabilités coutumières de la commune, et le chef du village, sous la houlette du préfet, ont engagé des discussions avec la mairie en vue de faire des propositions à même de permettre la réalisation des travaux sur le terrain vierge ».

Ces démarches ont été infructueuses, car, le 1er juin 2017, le maire est passé à la vitesse supérieure, détruisant même un monument fait par les chefs coutumiers avant de convoquer en justice le propriétaire, l'accusant d'avoir détruit une école qu'il a construite sur le site. Condamnant ces agissements « Y EN A MARRE » exige des premières autorités le départ du maire et de son SG.