Burkina Faso: Fermeture école de Kounkounfouanou - Quand l'éducation manque, le rêve devient un cauchemar

Sara Namountoungou a 14 ans et veut continuer sa scolarité. Jadis élève au CMI, elle voulait aussi devenir enseignante. Hélas ! « Je ne suis pas contente parce que je n'ai pas pu continuer mes études, car mes parents n'ont plus les moyens d'assurer ma scolarité ailleurs », s'est-elle désolée.

L'éducation scolaire n'est plus un droit à Kounkounfouanou. Depuis deux ans, la plupart des 150 élèves qui fréquentaient l'école du village sont laissés à eux-mêmes. Avec la fermeture de l'école, leurs parents, dont les biens ont été saccagés, n'ont plus les moyens financiers pour les réinscrire ailleurs. Sans école, certains déscolarisés se résignent à se rendre sur les sites d'orpaillage avec tous les risques que ce milieu comporte. Hier, ces élèves avaient des rêves. Aujourd'hui, ils voient leurs rêves s'effriter progressivement.

16 juin 2015, 16 juin 2017, cela fait deux ans que les habitants de Kounkounfouanou ont été déguerpis et leurs biens saccagés. Deux ans après, les habitants de ce hameau de culture situé à environ 70 km à l'Est de Fada reviennent sur leur site. Les conditions de vie restent encore difficiles. Les populations demandent à l'Etat de mettre tout en œuvre pour qu'elles recouvrent leurs droits. Les enfants déscolarisés demandent à retrouver le chemin de l'école, car l'unique école où ils apprenaient à lire, à écrire et à compter est fermée. Eux qui avaient de beaux rêves commencent à être désillusionnés.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.