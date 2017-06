Burkina Faso: Conférence de presse du PM - 2017, l'année-bonheur ?

press conference

Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, s'est prêté aux questions des journalistes, le lundi 19 juin 2017, au cours d'une conférence de presse. Les échanges ont tourné autour du PNDES et de quelques points d'actualité. Face à la vague de revendications sociales, le Premier ministre a déclaré qu'on ne pouvait pas distribuer ce qu'on n'a pas produit. Il est également revenu sur le protocole d'accord signé le 29 mai avec le Syndicat autonome des agents du Trésor (SATB), un document qui n'a toujours pas été rendu public. Mais le PM jure la main sur le cœur « qu'il n'y a pas d'accord secret » entre l'Etat et le SATB.

"La tribune de la primature" est ce nouveau cadre que le premier ministère offre aux hommes de médias afin de répondre à leurs interrogations sur des questions de tout ordre. Paul Kaba Thiéba s'est donc prêté durant une heure trente à l'exercice dans le hall du Palais de Koulouba pris d'assaut par les journalistes.

Comme il fallait s'y attendre, le chef du gouvernement a beaucoup parlé de « son PNDES » et fait de l'autosatisfaction.

Il a encore rappelé que le pouvoir actuel est arrivé aux affaires dans un contexte difficile. Mais, a-t-il assuré, « en 2016, malgré le coût économique lourd des revendications, le gouvernement continue d'œuvrer pour la mise en œuvre du nouveau référentiel économique. »

L'économie renoue même avec la croissance selon le Premier ministre : en 2016, le pays a fait une performance de 5,9% contre 4% l'année précédente. « Cette performance a été réalisée à la faveur d'un taux d'exécution financière de plus de 61% et d'exécution physique de 54,5% des objectifs du PNDES », a-t-il expliqué, avant de se féliciter que ce succès ait été salué par les partenaires techniques et financiers lors de la réunion du comité de pilotage qui s'est tenue le 9 juin 2017. Pas de doute donc chez Paul Kaba Thiéba pour qui: « Le PNDES est notre voie pour changer structurellement et durablement notre économie et assurer à chaque Burkinabè un développement solidaire et inclusif ».

Plusieurs mois après être rentré triomphalement de Paris avec 18 000 milliards de FCFA, Paul Kaba Thiéba peut-il dire où en sont les décaissements? A cette question, le PM a reconnu qu'il y a eu un problème de communication et que, contrairement à ce que beaucoup de Burkinabè pensaient à l'époque, il n'était pas rentré au pays avec des soutes à bagages remplies de liasses de billets. A la presse il confie donc cette mission : « Il faudra dire à chaque Burkinabè que les réalisations du PNDES ne se feront pas avec des cantines d'argent que nous avons en notre possession. C'est un ensemble de projets que nous soumettons aux bailleurs de fonds pour financement ».

Le moins que l'on puisse dire est que le chef de l'équipe gouvernementale promet une année 2017 faite de vaches grasses. « Pour l'année en cours, de nombreuses réalisations verront le jour parce que déjà engagées ou parce qu'elles le seront incessamment ». Ces projets prendront en compte les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'emploi, etc. En effet, dans le domaine énergétique, la centrale solaire de Zagtouli va être achevée, de même que les travaux d'électrification des localités de la vague 3 du programme spécial d'électrification de 105 chefs-lieux de communes rurales. Le réseau de la SONABEL va être raccordé à la centrale solaire photovoltaïque de Ziga. En sus, l'interconnexion entre Bolgagtenga au Ghana et Ouagadougou verra son aboutissement au cours de cette année.

Dans le domaine de la santé, il est prévu la construction et l'équipement de : 5 centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) et de 17 centres de santé et de promotion sociale (CSPS), du centre hospitalier régional de Dédougou et la poursuite et l'amélioration de la mesure de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.

En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Paul Kaba Thiéba a indiqué que 1 390 nouvelles salles de cours vont être construites ainsi que 5 lycées professionnels, 4 lycées scientifiques, 4 lycées techniques, 2017 collèges d'enseignement général (CEG) et 25 lycées d'enseignement général.

Pour le volet approvisionnement en eau potable, l'année 2017 verra la réalisation de 2020 nouveaux forages, de 4 nouveaux barrages, 54 systèmes simplifiés d'adduction d'eau potable (AEPS). 21 barrages et 26 AEPS vont être également réhabilités.

La question cruciale de l'emploi va être prise en compte par l'exécutif à travers le lancement du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. « Devant les députés, le 14 avril 2017, j'ai annoncé la création de ce programme qui est aujourd'hui une réalité. En attendant la mise en œuvre de l'unité de gestion de cet instrument de financement, j'informe les bénéficiaires que les ressources sont déjà disponibles à des conditions d'accès souples et des guichets de réception des dossiers s'ouvriront bientôt. De ce projet naîtront 90 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects », a-t-il assuré. Les ressources de ce projet seront réparties entre les guichets des fonds déjà existants. Les demandes de financement, a informé le PM, pourront s'effectuer dès le lundi 26 juin dans les guichets du FASI, du FAIJ, du FAPE et du FAARF.

«Il n'existe pas d'accord secret avec le SATB»

Muni des 19 points de revendication de leur plateforme, le Syndicat autonome des agents du Trésor (SATB) était allé en grève le 8 mai 2017. Après trois semaines de blocage de l'administration, au vu du rôle central des gardiens des deniers publics, le gouvernement s'était résolu à signer un protocole d'accord avec les « débrayeurs » le 29 mai dernier. Au grand dam de la presse, les deux parties avaient couvert cet accord du sceau du silence, le document n'ayant jamais été rendu public. Pourquoi tant de mystère autour d'une entente ? Pour certains, cette omerta cache des arrangements qui auraient eu mauvaise presse au sein de l'opinion. Nous avons posé la question au Premier ministre. Réponse de Paul Kaba Thiéba : « Je voudrais vous assurer qu'aucun accord secret n'a été signé. Il n'existe pas et il n'existera jamais, avec mon gouvernement, d'accord secret. Tout est transparent ». Un accord sous le manteau, comme nous l'avions écrit, est selon lui contraire à l'éthique et à la vision de son gouvernement. Selon ses dires, le protocole trouvé avec le SATB « respecte les intérêts de l'Etat ». Il n'est pas question, selon le PM, d'accorder des avantages à une certaine catégorie professionnelle au détriment des autres.

Soit, mais on peut quand même s'étonner de tout le mystère qui entoure l'accord du gouvernement avec les agents du Trésor. Pourquoi le document n'a toujours pas été rendu public alors que manifestement ce sont les contribuables qui vont encore trinquer dans cette histoire ?

«La dette de la presse a été apurée mais... »

C'était le 16 mai 2017: Paul Kaba Thiéba recevait les patrons de presse. A l'ordre du jour, les factures impayées des médias qui dorment dans les tiroirs des ministères. Ce jour-là, le Premier ministre avait pris l'engagement d'apurer toute la dette d'ici « deux semaines ». Plus d'un mois après cet acte de bonne foi, l'Etat a-t-il commencé à solder ses comptes ? « Oui et non », a répondu le conférencier du jour. Il a indiqué que lorsque le point sur cette dette était fait, on sait rendu compte que « beaucoup de dettes n'étaient pas documentées ». En effet, a indiqué le Premier ministre, les ministères convoquent souvent en urgence la presse, si bien qu'il n'y a pas de documents attestant la prestation de service. Comme preuve de sa bonne volonté, le chef du gouvernement dit avoir néanmoins instruit le ministre du Budget de reconstituer toutes les pièces nécessaires en vue de procéder au paiement des créances. Quant aux dossiers en règle, « ils ont tous été payés », a assuré le Premier ministre qui informe qu'un point a été fait lors du dernier conseil de ministres.

Le PM interpellé sur la crise au Golfe : « Posez la question au Président du Faso ! »

Le 16 mai 2017, le Président du Faso a fait d'une pierre deux coups. Sur la route qui devait le mener à Riyad au Sommet arabo-islamico-américain, sur invitation du roi Salman, le chef de l'Etat a fait une escale à Doha au Qatar, l'autre grand partenaire du Burkina dans le golfe qui intervient dans le pays à travers la fondation Qatar Charity.

Lors de ce sommet, le principal invité, le président américain Donald Trump, a attisé les flammes de la rivalité entre frères ennemis. Il a laissé derrière lui une région du golfe divisée. Accusé d'arroser le terrorisme mondial à coup de pétrodollars, le Qatar est en ce moment mis au banc des accusés par l'Arabie saoudite et ses alliés. Cette crise entre monarchies pétrolières a ses répercussions en Afrique. Certains Etats de la sous-région comme le Sénégal ont rappelé leur ambassadeur en poste à Doha pour soutenir l'Arabie saoudite qui, on le sait, pèse plus lourd que le Qatar. Le régime des Saoud serait d'ailleurs dans une posture de : « celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Comment ménager la chèvre saoudienne et le chou qatari sans compromettre ses relations bilatérales avec ses bailleurs de fonds? Voilà la question qui triture sans doute les méninges des têtes pensantes de la diplomatie burkinabè qui pour le moment est restée silencieuse là-dessus.

Interrogé, le Premier ministre s'est dérobé : « C'est une question de politique étrangère et cela est du domaine du Président du Faso. Lorsque vous le verrez, posez-lui la question ».