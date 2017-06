Libye: Ghassan Salamé en passe de devenir le nouvel envoyé spécial de l'ONU

Parmi les personnalités un temps pressenties : Ismail Would Echeikh, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, et le Marocain Jamal Ben Omar.

Durant les derniers mois, les Etats-Unis avaient mis leur veto contre la nomination de l'ancien Premier ministre palestinien Salam Fayad qui était le premier choix du secrétaire général de l'ONU. En réponse, la Russie avait, elle, protesté contre la proposition d'investir l'Américain Richard Wilcoks. En tout, une vingtaine de noms avaient ciculé. Mais aucun n'avait fait consensus, vue la sensibilité du dossier libyen et la multiplicité des intérêts régionaux et internationaux.

Cet ancien ministre de la Culture et de l'Education au Liban et professeur de sciences politiques à Paris, spécialiste notamment des résolutions de conflits, aura les voix des quinze pays du Conseil de l'ONU, si l'on en croit un diplomate européen parlant sous couvert d'anonymat.

Après plus de quatre mois de divisions et de polémiques entre les membres permanents des Nations unies sur le choix d'un nouvel émissaire pour la Libye, le nom du libanais Ghassan Salamé fait désormais consensus.

