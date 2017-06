Bénin: Le président Talon a subi deux opérations chirurgicales à Paris

communiqué de presse

Au lendemain de son retour au Bénin, le président Patrice Talon a donné des nouvelles de sa santé, et les raisons de son absence pendant plus de trois semaines. Il a annoncé lundi en conseil des ministres avoir subi deux opérations chirurgicales à la prostate et à l'appareil digestif lors de son récent séjour à Paris, d'où il est rentré dimanche soir après presque un mois d'absence.

Ce n'est pas Patrice Talon lui-même qui s'est exprimé devant la presse, mais Pascal Irénée Koupaki, le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence. Il a lu un communiqué à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire présidé par le chef de l'Etat.

« Il lui importe d'informer ses compatriotes des détails de son état de santé tout en respectant une certaine pudeur propre à notre culture et à nos usages. Le président de la République a subi une intervention chirurgicale au niveau de la prostate. Une lésion a été découverte à un stade précoce, c'est cette lésion qui a nécessité une chirurgie mini invasive permettant à ce stade une guérison sans recours ni à la chimiothérapie ni à la radiothérapie. A l'issue de l'opération, une complication digestive est apparue et a requis une deuxième intervention qui s'est également bien déroulée. Le chef de l'Etat tient à rassurer le peuple béninois qui l'est totalement rétabli, qu'il exerce pleinement ses prérogatives constitutionnelles et qu'il poursuit inlassablement la noble mission qui lui a été confiée. »

Son absence prolongée avait suscité ces derniers jours une polémique au Bénin, obligeant le gouvernement à démentir des rumeurs sur son état de santé.