Tunisie: Crise dans la région du Golfe - Pour un règlement politique global

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, hier après-midi, au Palais de Carthage, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

La rencontre a porté, selon un communiqué de la présidence de la République, sur les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer dans tous les domaines.

L'entrevue a permis également l'examen des développements survenus sur la scène régionale ainsi que les efforts entrepris pour contenir la crise dans la région du Golfe, les deux parties appelant à privilégier la voix du dialogue et de l'entente, précise le communiqué.

L'accent a été mis sur la nécessité de surmonter les différends dans les plus brefs délais ainsi que sur les efforts déployés par l'emir de l'Etat du Koweït pour rétablir l'esprit de solidarité et d'entraide afin de restaurer la paix et la stabilité dans la région et éviter toute division ou tension, indique-t-on de même source.

Les deux parties ont plaidé pour un règlement politique global de la crise dans la région, notamment en Syrie et au Yémen, et préconisé davantage de coordination entre les différents pays pour combattre l'extrémisme et le terrorisme, ajoute le communiqué.

Entretien Jhinaoui-Javad Zarif

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, hier après-midi, au siège de son département, son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, actuellement en visite en Tunisie dans le cadre d'une tournée dans plusieurs Etats du Maghreb arabe.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont formé le souhait de voir la coopération bilatérale se consolider à plusieurs niveaux et profiter des opportunités prometteuses offertes par les deux pays, notamment dans les domaines économiques.

Ils ont, par la même occasion, convenu d'appeler à la tenue début 2018 de la commission mixte tuniso-iranienne et d'organiser une visite d'hommes d'affaires tunisiens à Téhéran pour prospecter d'éventuelles possibilités de coopération et de partenariat offertes et promouvoir les exportations tunisiennes vers le marché iranien.

Jhinaoui a, en outre, réitéré la position de la Tunisie vis-à-vis de la crise en cours dans le Golfe et sa confiance quant «à l'aptitude des frères du Golfe arabe à dépasser cette état de tension et à opter pour la voie du dialogue pour régler les différends de manière à préserver leur unité et leur rôle au service des causes arabes et islamiques».