Tunisie: Les arriérés d'impôts et les droits de douane représentent 6% du PIB

Dans une vidéo produite à l'occasion du décaissement le 12 juin 2017 de la deuxième tranche du prêt accordé par le FMI à la Tunisie d'un montant de 314,4 millions de dollars (787 millions de dinars), le Fonds a mis en exergue les réformes fiscales engagées par les autorités tunisiennes.

Et de rappeler, à ce propos, dans un article composé de questions-réponses sur la Tunisie, publié sur son site Internet, l'élargissement de l'assiette fiscale pour inclure les services des professions libérales et l'intention du gouvernement de supprimer progressivement un impôt temporaire sur les bénéfices des entreprises, des réformes qui, selon l'institution de Bretton Woods, «auront pour effet de doper l'investissement et, partant, de créer des emplois et de relever le niveau de vie à long terme».

Toutefois, a ajouté le Fonds, de telles réalisations nécessitent en outre la réduction de la masse salariale de la Tunisie qui pourrait se hisser à 15 % du PIB en 2018.

«Elle représente environ 50 % de la totalité des dépenses publiques, réduisant l'espace budgétaire pour l'investissement public et les transferts sociaux alors qu'il est vital d'allouer davantage de ressources à ces domaines prioritaires de manière à pouvoir avancer durablement dans l'amélioration du niveau de vie de tous les Tunisiens, la création d'emplois pour les jeunes et la protection des populations les plus vulnérables».

A ce titre et afin d'accomplir une croissance plus inclusive, le dernier rapport des services du FMI contient un chapitre qui analyse la protection sociale, les retraites et les services de santé, et en particulier les options qui permettront de rendre les politiques sociales plus justes et plus efficaces, par exemple en utilisant un identifiant social unique afin de mieux cibler l'aide en faveur des ménages vulnérables, précise l'Institution financière.

A rappeler qu'en mai 2016, le Conseil d'administration du FMI a approuvé un prêt d'un montant total de 2,9 milliards de dollars qui sera débloqué par tranches sur une période de 4 ans. Le taux d'intérêt applicable aux concours financiers du FMI à la Tunisie est actuellement de l'ordre de 2 % sur une base annuelle moyenne.