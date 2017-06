Afrique du Nord: Nouvel élan à la coopération tuniso-marocaine

S'il y a un fait qu'il importe de souligner à sa juste valeur, en ces moments de troubles, de confusion et de renversement de valeurs et de principes, c'est bien la régularité des rapports qu'entretiennent la Tunisie et le Maroc depuis l'époque Bourguiba, rapports qui vont en se consolidant de jour en jour même s'ils ont connu il faut avoir le courage de le reconnaître un certain refroidissement quand les gouvernants tunisiens à l'ère de la Troïka n'ont pas su préserver la spécificité de ces mêmes rapports et ont cherché, par inexpérience ou amateurisme, à donner des leçons au Roi Mohammed VI et à certains de ses ministres qu'ils croyaient réceptifs à leurs approches et à leurs projets.

A la faveur des élections du 26 octobre 2014, les relations tuniso-marocaines ont retrouvé leur rythme normal. En témoigne la Haute commission mixte qui a repris ses réunions périodiques (la 18e session s'est tenue à Tunis les 21 et 22 juin 2016) ainsi que les commissions sectorielles qui se sont déroulées au cours des trois dernières années dans les délais qui leur sont assignés.

Hier, lundi 19 juin, soit pratiquement une année jour pour jour après le rendez-vous de Tunis, Youssef Chahed, chef du gouvernement, en visite de travail au Maroc accompagné par une délégation de trois membres du gouvernement, de trois conseillers et du premier vice-président de l'Utica, a présidé, du côté tunisien, la 19e session de la Haute commission mixte tuniso-marocaine.

Et la moisson annoncée a été riche et diversifiée puisque 9 conventions de coopération bilatérale ont été signées entre les deux pays.

De la protection du consommateur à la promotion des exportations, en passant par la métrologie légale, le développement de l'investissement, la formation professionnelle, la jeunesse, l'enseignement supérieur, l'agriculture ou la pêche, les ressources humaines, etc, les accords signés montrent que la Tunisie et le Maroc ont beaucoup à faire ensemble et qu'ils ont la conviction de faire en sorte que les échanges entre eux, «aujourd'hui en deçà des espérances communes» (actuellement le volume des échanges ne dépasse pas 500 MD), soient élevés à des niveaux meilleurs.

A l'ouverture des travaux de la Haute commission, le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de la Tunisie à insuffler un nouvel élan à la coopération tuniso-marocaine, au partenariat bilatéral et à la diversification des domaines concernés.

Chahed a souligné que la réunion à Rabat de la 19e session de la Haute commission permettra de trouver les mécanismes nécessaires pour aplanir les difficultés rencontrées.

Outre les conventions à caractère économique, les rencontres du chef du gouvernement avec son homologue marocain, Saâeddine El Othmani, et avec le Roi Mohammed VI auront permis de réaffirmer que les Tunisiens et les Marocains sont d'accord sur l'essentiel pour ce qui est du renforcement de la coopération sécuritaire dans le but de faire front uni contre le terrorisme, et aussi pour faire prévaloir la voix de la raison et celle du dialogue et de la concertation afin de surmonter, avec le minimum de dégâts, la crise divisant le monde arabe à l'heure actuelle et opposant l'Emirat du Qatar à l'Arabie Saoudite, l'Egypte, Bahreïn et aux Emirats.

Il en est de même pour la crise libyenne au sujet de laquelle Youssef Chahed a souligné l'impératif d'un règlement politique global en présence des différentes factions.

Aussi bien du côté tunisien que marocain, on estime, en effet, que la résolution des différends, quelle que soit leur acuité, ne peut être assurée qu'à travers le dialogue et rien que le dialogue.