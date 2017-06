Tunisie: Les esprits combatifs à l'épreuve

Clin d'œil sur le collège Chebbi à Oueslatia où ce fut l'heure de vérité pour 51 candidats (22 provenant du collège de Oueslatia-centre, 21 du collège Chebbi, 7 du collège Jloula, et un candidat d'un collège privé).

Madame Imen Abdellaoui, qui attendait la dernière d'une fratrie de 4 enfants, ne cache pas son émotion:

« J'espère que ma fille Chiraz a pu vaincre son stress et son trac pour laisser la place à un esprit combatif afin d'avoir une excellente moyenne et avoir une place au lycée pilote. En effet, les lauréats seront choisis par ordre de mérite dans la limite des places disponibles.»

A leur sortie, la plupart des candidats ont jugé abordable et à la portée les épreuves d'arabe et d'anglais dont les thèmes sont à la portée d'un élève ayant bien travaillé au cours de l'année.

Ines Khammari nous confie: « Aujourd'hui, j'ai bien passé mes deux matières préférées surtout que le climat était clément. Pour demain, je vais essayer de me surpasser dans les épreuves de français et de sciences de la vie et de la terre, et ce, pour être parmi l'élite et que mes parents et mes instituteurs soient fiers de moi!»

Vers midi, les rues de Oueslatia se vident petit à petit et une brise légère caressait les plantations sous un ciel peint.