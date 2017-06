Tunisie: Une centrale à cycle combiné opérationnelle à partir de 2019

L'objectif est de contribuer à la stabilité et la prospérité de notre pays. Le représentant de la Jica confirme les bonnes relations existant entre les deux pays qui se sont traduites par plusieurs projets dont le projet de la centrale électrique qui va augmenter la capacité énergétique et satisfaire les besoins des consommateurs.

Il a promis, par ailleurs, que l'effectif de la Steg sera mobilisé pour réaliser le projet dans les délais et avec la qualité requise, quitte à travailler jour et nuit.

La ministre a remercié toutes les parties prenantes qui ont contribué à la préparation de ce projet, y compris l'équipe de la Jica, qui a tout mis en œuvre pour réussir cette coopération. Mitsubishi a développé une technologie de pointe et performante pour assurer la production d'électricité et satisfaire les besoins de la population en cette énergie.

Ce projet va permettre non seulement de renforcer l'alimentation en électricité, mais de dynamiser le marché de l'emploi dans la mesure où la pointe de la main-d'œuvre provisoire durant la phase de construction s'élève à environ 2.000 employés, sans compter la main-d'œuvre permanente pour l'entretien et l'exploitation de la centrale, soit environ 150 employés.

Pour assurer la fonctionnalité de cette centrale, des ouvrages sont prévus comme celui consacré à ramener et à rejeter l'eau de mer destinée au système de refroidissement. Un autre ouvrage concerne l'évacuation de l'énergie électrique en plus du système d'alimentation de la centrale en gaz.

Le projet comporte des études, la fabrication en usine, le transport, le montage du site, les essais et la mise en service industrielle des équipements électromécaniques ainsi que les travaux des ouvrages de génie civil relatifs à la réalisation de ladite centrale avec ses auxiliaires et les équipements et structures annexes.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.