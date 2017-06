Tunisie: Les quartiers populaires en fête

Mieux encore, c'est l'approche participative qui a sous-tendu la conception de la programmation, foisonnante à souhait, histoire de faire des habitants des quartiers populaires des acteurs à part entière et non pas de simples figurants ou de consommateurs passifs, le credo de la manifestation gigogne étant de permettre à un large public, surtout aux jeunes, de bénéficier de la matière culturelle et artistique, et de s'impliquer réellement dans l'action artistique et l'animation de leur quartier de résidence.

Ainsi, l'espace public à ciel ouvert se présente comme étant le cadre le plus approprié pour promouvoir la culture de proximité et consacrer le principe de la culture pour tous, illustrant le concept de l'art de la rue dans la plénitude de sa signification.

La consécration de ce principe, à travers la possibilité offerte aux habitants des quartiers populaires de se réapproprier l'espace public, de tremper dans une ambiance conviviale et chaleureuse, est essentiellement manifeste, sur le plan spatial.

Pratiquement, la plupart des quartiers populaires, plus ou moins déshérités, connus d'ailleurs pour leur grande densité démographique, sont concernés par ce programme, soit les cités El Habib, El Bahri, Ennour, Bourguiba à Sidi Mansour, Bab Bhar, ainsi que la promenade connue sous le nom des «Cents mètres».

Deuxième trait caractéristique du programme, l'animation culturelle brasse large tant du point de vue catégories d'âge que de celui de la diversité. En effet, ciblant les jeunes et les moins jeunes,il comporte des spectacles d'une grande variété se déclinant en soirées musicales, spectacles de Hadhra, attractions diverses, ateliers d'arts plastiques, défilés de majorettes, etc.

En bref, toutes les formes d'expression artistique ont droit de cité dans cette manifestation de la seconde moitié de Ramadan. Tout comme les compétitions sportives avec, au menu, des galas de boxe, des combats de kick-boxing, de karaté et de judo, en plus de rencontres de basket-ball et de pétanque.

Autant d'activités destinées à conférer la vivacité qui manque à ces lieux, où à l'exception du trafic plus dense que de coutume, sur les principales artères, de l'éclairage plus intense aux devantures et vitrines des commerces et des clients des cafés absorbés dans les conversations infinies ou concentrés sur les jeux de cartes, c'est le calme plat pour ne pas dire l'engourdissement nocturne.

Brasser large est également synonyme de densité. A titre d'exemple, la Cité El Habib a droit à pas moins de huit activités culturelles et sportives. Outre cette panoplie bien fournie de spectacles, la densité est également illustrée par le nombre important de troupes musicales et d'associations participantes de la société civile.

On pourrait en citer les groupes Carthago, Ouled Boudaya, Kiranis, les Pachas, la troupe féminine Soltana, le Dj Naderet et d'autres, autant de formations dont la jeunesse, l'enthousiasme et l'ambition constituent les ingrédients de l'osmose recherchée avec le public, assoiffé de défoulement, d'exutoires sains et de dérivatifs salubres.

Cerise sur le gâteau, la première édition de la manifestation «On sourit dans notre quartier» affiche une activité inédite, celle de l'élection de «Miss sourire» dans les rangs de la gent féminine des cités El Habib, El Bahri et Ennour, dont on attend une ruée sur les listes d'inscription des candidatures pour rivaliser de charme et de grâce, éblouir l'assistance de leur sourire ravissant, et s'assurer une place sur le podium.