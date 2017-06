Tunisie: Samir Ouafi placé en garde à vue

Le premier substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis et porte-parole du Pôle judiciaire, économique et financier, Sofiène Selliti, a annoncé hier à l'agence TAP que le ministère public a autorisé de placer en garde à vue l'animateur vedette de télévision Samir Ouafi «pour soupçon de corruption, d'exploitation d'une personne ayant des liens réels ou fictifs auprès d'un fonctionnaire public, d'acceptation de lui-même ou par le biais d'autrui de dons de toute nature pour l'obtention de droits et privilèges pour autrui et pour fraude».

«Les enquêtes étaient menées par le ministère public de Tunis en coordination avec la deuxième unité centrale de la gendarmerie de l'Aouina «pour suspicion de blanchiment d'argent», a-t-il précisé.

Il a indiqué que le ministère public a émis une interdiction de voyage à l'encontre de Samir Ouafi. Sofiène Selliti a ajouté qu'une autre personne a été placée également en garde à vue dans la même affaire sans indiquer son identité.

Le gouvernement tunisien a lancé une campagne anticorruption le 23 mai dernier, rappelle-t-on, marquée par une série d'arrestations d'hommes d'affaires soupçonnés d'implication dans des affaires de corruption, dont les deux hommes d'affaires Chafik Jarraya et Yassine Chennoufi et des chefs de contrebande Ali Griouii et les frères Adel et Fethi Jenayah.