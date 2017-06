Madagascar: Une défiance qui s'installe lentement mais sûrement

Mais il ne semble pas s'apercevoir que la démonstration de force n'est qu'un gigantesque trompe-l'œil, les centaines de personnes présentes n'étant pas toutes des militants convaincus. Le TIM de l'ancien président Marc Ravalomanana se prépare lui aussi à célébrer son quinzième anniversaire au début du mois de juillet. Les membres de ce parti comptent bien montrer qu'ils sont toujours présents sur le terrain. Le MAPAR d'Andry Rajoelina, lui non plus, n'est pas en reste. Lui aussi montrera son importance au moment voulu.

Son appel n'a pas eu l'effet escompté, mais il reçoit quand même un certain écho auprès des citoyens qui analysent les agissements des dirigeants en place. Le congrès régional du HVM à Toliary a montré que le pouvoir continue de verser dans l'autosatisfaction et n'a pas l'intention de tenir compte des remarques faites par les opposants. Le parti du président de la République semble estimer qu'un véritable boulevard s'ouvre pour le régime en place et que le chemin menant à une réélection de leur champion est tout tracé.

Jusqu'à présent, il ne s'agissait que d'interpellations du pouvoir en place. La conférence des évêques catholiques, dans son dernier communiqué, n'a pas hésité à critiquer durement certains ministères. L'Eglise catholique n'a pas mâché ses mots pour souligner la gravité de la situation. Ses constatations donnent un certain relief aux critiques répétées des opposants. L'un des principaux partis politiques actuels qui ne peut pas être taxé d'aventurisme a élevé la voix et a appelé la population à descendre dans la rue.

Les opposants qui appellent à manifester semblent prêcher dans le désert, car le pouvoir est bien décidé à ne pas les laisser faire. Et pourtant, ils expriment le malaise qui existe dans le pays. Le régime considère pourtant qu'il n'y a pas péril en la demeure. Mais le doute et la défiance s'installent lentement mais sûrement.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.