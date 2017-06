Madagascar: Judo - Saint-Michel prépare sa relève

Une compétition interne pour les petits judokas de Saint-Michel samedi dernier afin de démontrer à tous les objectifs de cette discipline pour ses adeptes.

Des jeunes, des tout petits mêmes qui adorent le judo et qui ont démontré aux parents et membres du club de Saint-Michel judo leur passion pour cette discipline. Voilà l'ambiance à Amparibe samedi dernier avec les quelque 50 judokas qui ont été en compétition. Sous la houlette de

Rakotondralambo Tahiana, nouveau jeune président du club, la journée a permis aux parents donc de connaître les bases de l'éducation par le sport au collège Saint-Michel. Esprit, corps et âme sont pris en compte et surtout que cela rime avec la devise du club : « prospérité et bienfaits mutuels ». Le judo n'est pas seulement un sport de compétition, mais aussi et surtout un jeu avec lequel les enfants s'expriment. Le respect de soi-même et de l'autre reste incontournable.

Le collège suit de près les activités du club, ne serait-ce que par la présence du révérend Père Célestin Rakotondramavo, directeur des sport du collège Saint-Michel. La ligue d'Analamanga avec sa présidente Vola Elena Raoelison était là, ainsi qu'un représentant de la fédération malagasy de judo.

Les jeunes étaient répartis en quatre groupes selon l'âge et le poids et ils se sont affrontés en judo au sol, judo debout, ou judo sumo. Les anciens du judo club de Saint-Michel ont assuré côté arbitrage, coach, techniciens assistés par les entraîneurs du club Maître Andriamasy, Maître Rejo, Maître Dera et Maître Ony. Des démonstrations techniques ainsi que des explications ont été proposées à tous.

Le staff actuel du judo club Saint-Michel

Président : Rakotondralambo Tahiana

Secrétaire Général : Rakotomalala Lucienne

Trésorière : Razafiarijaona Zoniaina

Directeur Technique : Rasoloson Randy

Conseillers : Randrianasolo Olivier et Ralambo Andry