Madagascar: TGC - « Vavaka Fiderana », quatre concerts pour le pays

Le groupe TGC n'est pas un nouveau venu dans ce genre d'initiative, et a longtemps organisé ces concerts gratuits pour le pays. Et pas qu'en période de festivités nationales, mais tout au long de l'année.

Pour cette semaine entière donc, le TGC donne un concert gratuit tous les soirs, de 18h à 19h au « Tranompokonolona » Analakely. La série de concerts débute ce soir, puis les 21, 22 et le 23 juin. Plusieurs guests participeront à ces concerts gratuits : TDL, qui a récemment fait le plein à Antsahamanitra, Antsan'i Kristy, des incontournables dans le monde de la musique évangélique, The Singers of Jesus et bien d'autres.

En cette veille de la fête nationale, les prières pour le pays viennent de partout. Et les artistes évangéliques, qui prêchent la Bonne Nouvelle au quotidien, n'oublient pas que le pays traverse actuellement des problèmes, et que les Malgaches en sont les premières victimes.

