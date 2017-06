Madagascar: Droits pédagogiques à ENS - Les étudiants protestent

L'arrivée des éléments de l'EMMO-REG et de l'UIR ont rapidement fait disperser les étudiants, lesquels sont retournés dans l'enceinte de l'établissement. Des pourparlers ont déjà été menés entre les responsables de l'Ecole Normale Supérieure et les étudiants en master, sans qu'aucun terrain d'entente n'ait pu être trouvé. La manifestation reprendra, ce jour, ont maintenu les étudiants. Affaire à suivre.

Les étudiants de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) ont manifesté, hier, en milieu de journée, pour protester contre la hausse des droits pédagogiques pour les étudiants en Master 1 et Master 2. Ces droits sont respectivement de 240 000 ariary pour les M1 et 400 000 ariary pour les M2 actuellement. Une somme que les étudiants refusent de payer pour pouvoir s'inscrire. Les manifestants ont bloqué, pendant un moment, la circulation à Ampefiloha, devant l'ENS, hier, provoquant un ralentissement de la circulation.

